Termingerecht hat die CSV in den frühen Freitagmorgenstunden ihren offiziellen Kampf um die Wählerstimmen am 14. Oktober eingeläutet.

In der Nacht zum Freitag sind die Gruppen ausgerückt. Seit ein Uhr würden die Wahlplakate geklebt, sagt CSV-Parteipräsident Marc Spautz in der “Buvette” der Rotunden am hauptstädtischen Bahnhof, dort, wo sich am 14. Oktober auch die Wahlkampfzentrale der Partei befinden wird.

Man freue sich, dass es endlich losgeht, so Spautz, der zusammen mit Generalsekretär Laurent Zeimet und Spitzenkandidat Claude Wiseler in einer abgedunkelten Ecke der Bar die TV-Spots, Flyer mit programmatischen Kernthemen und einige Wahlkampfgadgets vorstellen. Die vor Jahren immer wieder unters Volk gebrachte Landkarte wurde, GPS “oblige”, durch Notizblock und Bleistift ersetzt, aus nachhaltiger Produktion, so Zeimet.

Tatsächlich erzählen bereits am Freitagmorgen große Plakate an viel befahrenen Kreuzungen dem aufmerksamen Autofahrer, dass die CSV “e Plang fir Lëtztebuerg” hat. 140 derartiger “Wesselmänner”, wie großflächige Plakatwände nach der gleichnamigen deutschen Werbeagentur genannt werden, will die Partei aufstellen. Hinzu kommen rund 650 kleinformatigere Plakate. Der Materialschlacht wurde im Wahlkampfabkommen mit anderen Parteien Grenzen gesetzt. Darin vereinbart worden war auch der offizielle Wahlkampfstart.

“Mir hunn e Plang”

Es werde keine Revanche-Kampagne geben, sagt Zeimet. Einen themenbezogenen Wahlkampf verspricht auch Spitzenkandidat Claude Wiseler. Die Kampagne werde sich auf Inhalte konzentrieren. Zeigen will die Partei, wie sich das Land in den kommenden zehn, zwanzig Jahren entwickeln soll. Dazu habe man einen kohärenten Plan ausgearbeitet, keine “Nikolaus-Liste”. Auch “schwierige Reformen” seien da vorgesehen. Welche, nannte er nicht. Einzelheiten dürften jedoch am 15. September bekannt werden, wenn der Parteikongress die endgültige Fassung des Wahlprogramms verabschieden wird.

Den Slogan “Mir hunn e Plang” dekliniert die Partei themenbezogen: “Mir hunn e Plang fir en innovativt Lëtzebuerg”, “… fir besser Chancë fir all Kand” usw. Entsprechende Clips wurden erstellt. Wiseler selbst kommt darin nur als smart grinsender Kopf vor.

Sichtlich stolz ist man bei der CSV auf den eigenen Wahlslogan. Das Wahlmotto “Zesummen” (der LSAP) habe die CSV 2013 gebraucht, so Zeimet. Man habe noch etwas Wahlkampfmaterial übrig, das man weiterreichen könne.