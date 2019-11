In nahezu allen europäischen Ländern prägen extrem rechte Parteien die politische Landschaft. Bis Dezember 2018 galt Spanien als eine der seltenen Ausnahmen. Dann schaffte die Partei Vox den Einzug in das Landesparlament in Andalusien.

Jetzt, im November 2019 und nach den zweiten Wahlen in Spanien innerhalb eines Jahres, schickt Vox 52 Abgeordnete (von insgesamt 350) in das spanische Parlament nach Madrid. 15 Prozent der Stimmen gingen an eine Partei, die den Islamhass schürt, die radikal antifeministisch ist, rassistisch poltert – die aber vor allem kompromissloser als alle anderen für die nationale Einheit Spaniens kämpft. Ein Verlangen, das bei vielen Spaniern nach den jüngsten Ausschreitungen in Katalonien gestiegen ist. Das Land wirkt zusehends polarisierter, Gewinner scheinen die extrem Rechten zu sein.



Die Katalonien-Frage war bereits für die Gründung von Vox im Jahr 2013 maßgebend. Die meisten Mitglieder kamen aus der großen konservativen Partido Popular (PP). Die Neugründung war auch eine Abspaltung. Kritisiert wurde die als zu lasch empfundene Position des damaligen PP-Premiers Mariano Rajoy in der katalanischen Frage. Kurz nach der Europawahl 2014 kam es zur Spaltung innerhalb der Vox.

Es war die Zeit, als Santiago Abascal, auch er ehemaliges PP-Mitglied, endgültig das Ruder übernahm in der Partei. Ab da schwenkte Vox auf einen klar rechtsextremen Kurs ein. Und zu der Zeit drehte die Berichterstattung vor allem um Katalonien. Vox vertrat extreme Positionen – und fand viel Medienaufmerksamkeit. Der Stein war am Rollen.

Keine Berührungsängste seitens der Konservativen

Seit den Wahlen im vergangenen April, als es Vox auf zehn Prozent schaffte, prägt die Partei auch Spaniens nationale Politik mit. In einem Akt der Verzweiflung ob des drohenden Wahldebakels hatte PP-Chef Casado kurz vor dem Wahltermin Vox ein Bündnis vorgeschlagen. Berührungsängste der Konservativen mit ihrem rechtsextremen Ableger gab es keine. Auch die von liberal nach rechts abgebogenen Ciudadanos liebäugelten mit Vox. In Andalusien kamen beide Parteien nur deswegen an die Macht, da Vox ihre Minderheitsregierung duldete. Die extrem Rechten waren zum Zünglein an der Waage geworden.



Ein weiterer Schlüsselmoment war der vergangene 10. Februar. Am Ende einer Großkundgebung auf dem Madrider Kolumbus-Platz schritten drei Männer zum gemeinsamen Foto. Ciudadanos-Chef Albert Rivera, PP-Spitzenkandidat Pablo Casado – und in ihrer Mitte Vox-Mann Santiago Abascal. Vox war in der obersten Etage von Spaniens Politik angelangt. „Die PP und Ciudadanos haben Vox mit solchen Schritten politisch legitimiert“, sagt Steven Forti von der Universität Barcelona. Ein Schritt, den vor allem Ciudadanos, die einst liberal orientiert war, aber seit zwei Jahren immer rechtere Positionen vertrat, teuer bezahlt habe, so der Politologe. In der Tat ist ein großer Teil der Ciudadanos-Wähler zur Vox gewechselt. „Wenn die Menschen die Wahl haben zwischen Original und Kopie, wählen sie das Original“, erklärt Forti diesen Wählerumschwung.