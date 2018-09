In Schweden wird am Sonntag gewählt. So etwas hat lange Jahre nicht wirklich viele Menschen interessiert. Doch dieses Mal ist es anders. Die rechten Schweden- demokraten wirbeln die Politlandschaft durcheinander – und mit ihr das Selbst- verständnis einer Nation, die einmal so stolz war auf ihre Sozialdemokratie und ihren Wohlfahrtsstaat. Historiker Lars Trägårdh über einen Staat, der vielleicht einfach nur normal wird.

Tageblatt: Ganz Europa schaut gerade nach Schweden. Das war nicht immer der Fall vor Wahlen, doch nun wird ein Rechtsruck erwartet – und das in diesem von der Sozialdemokratie so geprägten Wohlfahrtsstaat. Wie ist die Stimmung denn in Schweden selber?

Lars Trägårdh: Hier macht man sich auch Sorgen. Wir stehen vor einer sehr unklaren Situation. Die nationalistischen Schwedendemokraten werden zwischen 17 und 20 Prozent verortet, was ...