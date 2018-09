Cannabis ist in Luxemburg in aller Munde. Die meisten Parteien sehen in ihrem Wahlprogramm eine Freigabe vor.

Als vor einigen Wochen im Luxemburger Parlament über die Zulassung von medizinischem Cannabis diskutiert worden ist, vermieden es die meisten Abgeordneten, das Thema Kiffen zu erwähnen. Nicht so DP-Mann Max Hahn, der unverhohlen – sehr zum Unmut der anderen Parlamentarier – seine Zeit am Rednerpult darauf verwendete, zu erklären, dass seine Partei die Freizeitnutzung von Cannabis erlauben will.

Nur wenige Tage später fand im gleichen Saal eine weitere Diskussion über Cannabis statt. Diesmal ging es nicht um den ...