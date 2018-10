Am Sonntag entscheidet sich, wer Brasiliens nächster Präsident wird. Alles deutet auf einen klaren Sieg Jair Bolsonaros von der rechtskonservativen Sozial-Liberalen Partei hin. Konkurrent Fernando Haddad von der Arbeiterpartei werden nur geringe Chancen eingeräumt. Das Problem dabei: Viele halten Bolsonaro für einen Faschisten – und befürchten eine rechte Militärdiktatur für Brasilien. Unter ihnen ist auch der brasilianische Schriftsteller Marcelo Backes. Er denkt bereits ans Exil. Erklärungen.

Tageblatt: Am Sonntag wählt sich Brasilien wahrscheinlich einen rechten Hardliner an seine Staatsspitze. Wie ist die Stimmung im Land?

Marcelo Backes: Sehr düster. Ich denke daran, das Land zu verlassen. Und ich bin nicht der Einzige, der das tut. In den letzten Tagen gab es mehr als 50 gewalttätige Übergriffe gegen Minderheiten, darunter mehrere mit Todesfolge. Ein Wähler der Arbeiterpartei (“Partido dos Trabalhadores”, PT) wurde von einem Bolsonaro-Anhänger mit zwölf Messerstichen in den Rücken getötet. Bolsonaro hatte wenige Tage zuvor gesagt, PT-Anhänger gehörten erschossen, alle “Roten” würden, ist er erst einmal an der Macht, eingesperrt, ausgewiesen oder ausgelöscht. Seine Wähler haben bereits begonnen, seine Worte in Taten umzusetzen. So haben Unbekannte Hakenkreuze in die Haut einer PT-Wählerin eingeritzt. Das macht Angst, auch mir.

Letzte Umfragen sagen einen Sieg Bolsonaros mit bis zu 57 Prozent voraus. Trotz dessen Hetze. Woher stammt dieser Hass auf die Linke?

Das hat mit den Fehlern der PT in den vergangenen 13 Jahren zu tun, aber nicht nur: Die Menschen wählen Bolsonaro nicht nur, weil sie die PT für eine korrupte ...