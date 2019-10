Unbekannte sind am Donnerstagabend in gleich mehrere Autos eingebrochen, die allesamt im Parkhaus in der rue d’Ostende abgestellt waren – in der Nähe des Josy-Barthel-Stadions.

Das Europa-League-Spiel zwischen F91 Düdelingen und Qarabag Agdam am Donnerstagabend lockte viele Menschen ins Josy-Barthel-Stadion – was bislang unbekannte Täter wohl als gute Gelegenheit sahen, um sich etwas zu bereichern. Während des Spiels schlugen sie Scheiben von gleich sieben Autos ein, um diese dann nach Wertsachen zu durchsuchen. Das meldete die Polizei am Freitagmorgen.

Gestohlen wurden unter anderem ein schwarzer Rucksack mitsamt Macbook Pro, Kopfhörer und ein Kugelschreiber der Marke Montblanc, eine Ledertasche mit einem Tablet, Bargeld in einem Briefumschlag, ein Damenmantel und ein iPhone-Ladekabel.

Die Polizei ermittelt derzeit, die Spurensicherung ist vor Ort.