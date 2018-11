Noch nie wurde eine Luxemburger Vereinsmannschaft von so vielen Anhängern bei einem Auswärtsspiel unterstützt wie der F91 in Mailand. Im Vorfeld der Partie trafen sich die Fans zum Vorglühen in einem Pub. Es ging heiß her.

Großer Bahnhof bereits vier Stunden vorm Spiel. ʺDiddeleng, Diddeleng, Diddelengʺ schallt es lautstark aus der Via Valpetrosa. Das ʺThe English Football Pub ʺ auf der dortigen Hausnummer 5, nur einen Steinwurf vom Dom und der Einkaufsmeile mit den sündhaft teuren Boutiquen entfernt, ist fest in Düdelinger Hand.

Schätzungsweise 350 Fans des Fusionsvereins haben sich eingefunden, um sich gebührend auf das Spiel einzustimmen. Darunter auch Marc Bemtgen, Gründungsmitglied des F91 Düdelingen. “Das ist ein großer Tag für ganz Düdelingen und den Luxemburger Fußball allgemein. Wenn mir das damals einer gesagt hätte, ich hätte ihn glattweg für verrückt erklärt“, so Bemtgen weiter. Auch Pierre Grün ist mit von der Partie. Für ihn ist es bereits das dritte Auswärtsspiel nach Piräus und Sevilla.

Unterstützung aus Deutschland

Neben dem sogenannten harten Kern des Düdelinger Anhangs hat auch eine Reihe von deutschen Anhängern den Kurztrip nach Mailand via Köln aus angetreten. ʺWir wohnen in der Nähe von Luxemburg und drücken seit geraumer Zeit dem F91 Düdelingen die Daumen.ʺ Das Auswärtsspiel gegen den ruhmreichen AC Milan hatten sie fest in der Agenda stehen. ʺWir wollten unbedingt dabei sein, denn das ist hier schon eine große Sacheʺ, so der allgemeine Tenor.

Mittendrin trifft man auf einige bekannte Gesichter: Patrick Grettnich, der Noch-Trainer des hauptstädtischen RFCUL, wollte sich die Partie genauso wenig entgehen lassen, wie Gilbert Dresch langjähriger Nationalspieler und Abwehrrecke des FC Avenir Beggen: ʺWir sind nicht nur hier um den F91 zu unterstützen, sondern auch unseren Arbeitskollegen Tom Schnellʺ, so Gilbert Dresch. Und wie sieht es mit einem Tipp aus? Man ist sich einst, dass es eine schwierige Partie wird, aber die Erwartungshaltung und die Euphorie sind groß. ʺVielleicht ist eine Überraschung möglichʺ, sagt einer. ʺEin torloses Unentschieden, das wäre eine super Sache, denn bereits im Hinspiel hatten wir einen Punkt eigentlich verdient und über 90 Minuten gut mitgehaltenʺ, sagt ein anderer.

Nach dem Einstimmen im Pub, bei dem kein Auge und keine Kehle trocken blieben, waren die Fans richtig gefordert. Es ging zum legendären Giuseppe-Meazza-Stadion, wo am Donnerstagabend das ganze gesangliche Repertoire rausgehauen werden muss, um den F91 gegen den scheinbar übermächtigen AC Mailand lautstark zu unterstützen.