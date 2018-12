13 Spieltage, 308 Tore, 45.164 Zuschauer. Die Hinrunde der BGL Ligue ist vorbei. Die Jeunesse ist der überraschende Tabellenführer, Düdelingen kämpfte mit den Europa-League-Strapazen und im Keller sieht es sehr düster für RM Hamm Benfica und Rümelingen aus. Eine Bilanz.

Die Top-Vereine

1. Platz: Jeunesse Esch (29 Punkte, 27:12 Tore): Die Überraschung der Saison. Von Beginn an lief es bei der Jeunesse. Der Sieg im Derby gegen die Fola (erster Erfolg seit 2012) verlieh Flügel und die drei Punkte im Spitzenspiel gegen den F91 stärkten das Selbstbewusstsein. Offensiv lief es wie am Schnürchen und die Abwehr kassierte erstaunlicherweise wenig Gegentore. Einziger Wermutstropfen: die 0:5-Schlappe zum Hinrundenabschluss in Niederkorn: Aber: Der Rekordmeister ist wieder ein Titelkandidat und das tut der BGL Ligue gut. Die Rückrunde wird ein Kampf werden und es wird sich ...