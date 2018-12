Die CFL haben wieder eingekauft. Für 350 Millionen Euro ordert das luxemburgische Bahnunternehmen Rollmaterial beim französischen Eisenbahnkonzern Alstom. Auf den Gleisen des Großherzogtums sind Alstom-Maschinen alte Bekannte.

Der französische Hersteller von Eisenbahntechnologie Alstom Transport blickt auf eine lange Geschichte zurück: Bis 1998 nannte die Firma sich „Alsthom“. Der Name spiegelte eine Unternehmensfusion aus dem Jahr 1928 wider. Damals schlossen sich die 1872 entstandene „Société ALSacienne de Constructions Mécaniques, SACM “ und die 1893 gegründete „Compagnie française pour l’exploitation des procédés THOMson Houston, CFTH“ zusammen.

Heute werden abermals Fusionsgespräche geführt. Alstom berät mit dem deutschen Konkurrenten Siemens über ein Joint-Venture in der Zugproduktionssparten Alstom Transport und Siemens Mobility.

Alter Bekannter in Luxemburg

In Luxemburg ist Alstom – und schon der Vorgängerbetrieb SACM – ein guter Bekannter. Da der größte Teil des Luxemburger Eisenbahnnetzes von 1870 bis 1918 von den „Reichseisenbahnen in Elsass-Lothringen“ (EL) und bis zur Gründung der SNCF im Jahre 1938 vom „Réseau Alsace-Lorraine“ (AL) betrieben wurde, waren die von SACM (bzw der „Elsässischen Maschinenbaugesellschaft, EMBG) konstruierten Dampfloks bis zum Ende der Dampfära allgegenwärtig.

Der Train 1900, dessen historische Loks durch den Minettpark rattern, betreibt sogar heute noch eine dreiachsige Dampflok vom Typ elsässische T3, die 1891 in der EMBG-Fabrik in Grafenstaden, einem Vorort von Straßburg, gebaut worden war. Ihre Schwesterlok stand bei der CFL als Nummer 3000 im hauptstädtischen Bahnhof im Rangierdienst. Sie ist bei der elsässischen Museumsbahn CFTR erhalten geblieben.

Besonders beeindruckend waren die Pacific-Schnellzugloks vom Typ S12 (CFL-Reihe 37, SNCF-Reihe 1-231A), von denen die CFL von 1945 bis 1950 drei Exemplare im Bestand hatte.

Auch im Minettpark dampft eine Alstom-Lok

In Luxemburg waren auch zahlreiche weitere Maschinen im Einsatz, die von Unternehmen gebaut wurden, die im Laufe der Zeit in Alsthom aufgingen: Brissonneau et Lotz (zu Alsthom im Jahre 1972), Jeumont-Schneider (1986), Carel-Fouché (1989), ACEC (1989) oder De Dietrich (1995).

Besonders geprägt wurde das Luxemburger Eisenbahnwesen in der Nachkriegszeit von den 1949 beschafften De Dietrich Dieseltriebwagen („Autorails). Die Firma entwickelte auch die CFL Autorail-Reihe 2100, deren Triebwagen auf den charmanten Spitznamen „Dildo“ hörten. Ihre schnelle Ausmusterung nach zum Teil nur vier Jahren Einsatz im Jahre 2005 konnte man nur mit „bon débarras“ kommentieren.

Von der ersten E-Lok bis zur Grubenbahn

In der einzigen Luxemburger Lokomotivfabrik – sie wurde von der ARBED in ihrem Werk in Dommeldingen betrieben – wurden u.a. Lokomotiven von Schneider-Westinghouse (SW) in Lizenz hergestellt. SW fusionierte 1964 mit Jeumont zu Jeumont-Schneider, einem Unternehmen, das 1986 Teil von Alsthom wurde. SW war zudem führend an Bau und Entwicklung der ersten (und zwischen 1958 und 1998 einzigen) CFL-Elektroloks der Reihe 3600 (baugleich mit der SNCF BB 12000) beteiligt.

Von der Firma Jeumont wurden in Luxemburg etliche Grubenloks eingesetzt. Die Minette der ARBED-Grube „Terres-Rouges“ in Audun-le-Tiche wurde bis zur Einstellung dieses Betriebs 1997 von bärenstarken SW- und Alstom-Loks über 70-cm-Schmalspurgleise zum Brecher in der Escher Hiehl geschleppt.

Alstom auf allen Gleisen

Alstom-Material ist aber auch gegenwärtig bei der CFL im Einsatz: Zum Beispiel die vierachsigen, ab 1998 beschafften Universalloks der Reihe 3000, die Doppelstock-Triebwagen der Reihe 2200 sowie die am Ende ihrer Karriere befindlichen Automotrices der Reihe 2000 („Z2“), die demnächst von den neuen „Coradia“-Triebzügen ersetzt werden.

Luxemburg war und ist auch immer Einsatzgebiet für Alstom-Triebfahrzeuge von SNCF und SNCB gewesen. Von ihnen dürfte der TGV, der die Luxemburger mit mehr als 300 km/h nach Paris, Straßburg oder Bordeaux bringt, der bekannteste sein.