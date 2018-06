Seit 50 Jahren bewohnt die Familie Henkes das Haus Nummer 6 in der rue du Bois in Zolver, 45 davon in reiner Idylle. Dann rückten Bagger an und mit der Idylle war es schlagartig vorbei.

Es war 1968, als Erny (heute 77 Jahre alt) und Jeanny Henkes (74) mit den beiden kleinen Söhnen von Differdingen nach Zolver zogen. Hier hatten sie die Gelegenheit ergriffen, ein erst wenige Jahre zuvor errichtetes, idyllisch am Waldrand gelegenes Haus zu erwerben. “Wir haben immer gerne hier gewohnt”, erzählt Jeanny Henkes, “doch nun ist das Ganze für uns zum Albtraum geworden.”

Das “Ganze”, das sind nicht nur die hohen Schäden, die an ihrem Eigentum entstanden sind, als 2015 eine inzwischen in Konkurs gegangene Firma namens “Les pros du bâtiment” (sic!) hier eine acht Meter tiefe Grube ausgehoben hat, ohne zuvor die nötigen Stützmaßnahmen durchzuführen.

Das “Ganze”, das sind auch die nervenaufreibenden Strapazen durch den Kampf um ihr Recht auf Entschädigung, die immer wieder verschobenen Gerichtstermine, die Behördengänge und die Angst, dass noch Schlimmeres passieren kann.

“Gewurschtels opgeféiert”

2012 erfuhr die Familie Henkes, dass ein Promotor vorhatte, neben ihrem Eigentum, dort, wo sich bis dahin eine Wiese befand, eine Residenz mit sieben Appartement- und Studiowohnungen zu errichten.

Das Projekt sah ebenfalls ein zweistöckiges unterirdisches Parking vor. “Letzteres erklärt auch”, so Erny Henkes, “weshalb die Baugrube später rund acht Meter tief ausgehoben wurde.”

Am 15. März 2012 ließ das Ehepaar dann durch ihre Versicherung bereits eine erste Bestandsaufnahme (“état des lieux”) durchführen (einige weitere sollten später folgen). Doch lange, lange Zeit geschah nichts.

Erst im Juni 2015 rückten die Bagger an. “Als ich das Arbeitsgerät sah, habe ich schon befürchtet, dass das nicht gut ausgehen würde …”, betont Erny Henkes. Und in der Tat hätten die Arbeiten nur “Gewurschtels opgeféiert”.

Schon kurz nachdem unsachgemäß mit dem Ausheben der Baugrube begonnen wurde, traten erste kleinere Risse am Haus der Familie auf. Erny Henkes nahm sich einen Anwalt und klagte vor Gericht. Die Arbeiten wurden ein erstes Mal abgebrochen. Aber nicht etwa wegen der Schäden, sondern weil die selbst ernannten “Profis” in Konkurs gegangen waren.

Zwei weitere Firmen versuchten sich im Folgenden an der Baustelle und die Schäden wurden größer, sodass Bürgermeister Georges Engel (LSAP), den die Geschädigten bereits mehrmals kontaktiert hatten, die Firma Schroeder & Associés um eine Expertise bat und deren Experte die Hände über dem Kopf zusammenschlug. Auf sein Anraten erließ der Bürgermeister schließlich am 21. September vergangenen Jahres einen Baustopp.

Wie es nun weitergehen soll? Jeanny Henkes ist verzweifelt: “Eist Haus ass nach just gutt, fir ofgerappt ze ginn”, resigniert sie. “Wie géif schonns esou eppes kafen?” Ausziehen möchten die beiden älteren Menschen zwar ohnehin nicht, doch sicherlich hat sie recht: Die bislang entstandenen Schäden (Risse, Türen und Fenster, die sich nicht mehr richtig öffnen und schließen lassen usw.) liegen wohl im sechsstelligen Bereich. Und reparieren, falls überhaupt möglich, lohnt sich eh erst, nachdem die Baugrube fachgerecht abgesichert ist.

Baustopp – und jetzt?

Das Wohnhaus der Familie Henkes, daneben die (nicht abgesicherte) Baustelle. Am 21. September 2017 verhängte der Bürgermeister der Gemeinde Sanem einen Baustopp.

Dieser enthielt etliche Auflagen an den Promotor, darunter auch diejenige, das riesige, acht Meter tiefe Loch binnen einiger Wochen auf seine Kosten wieder auffüllen zu lassen. Das ist bislang nicht geschehen. Doch fraglich ist ohnehin, ob dies sinnvoll ist. Die Experten von Schroeder & Associés sehen eher eine Sicherung mittels sogenannter Verpressanker vor. Doch diese würden zum Teil unter das Grundstück des Nachbarn der Betroffenen reichen. Und dieser ist damit nicht einverstanden, wofür Erny Henkes vollstes Verständnis hat. “Klar, dass die auch Angst um ihr Eigenheim haben.”

Unklar also, wie es in diesem Fall weitergehen soll. Am kommenden Montag hat die Familie einen weiteren Termin beim Bürgermeister, von dem sie sich Hilfe erhofft.