Sport soll für jeden zugänglich sein. Ein Ort, an dem weder Alter, Religion, Herkunft und Geld noch ein körperliches oder mentales Handicap eine Rolle spielen. Das zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen, ist seit gut sechs Jahren eines der Ziele des „Service des sports“ der Stadt Esch. Rund um den internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember organisieren sie die „Semaine du handisport“ vom 2. bis zum 7. Dezember.

Sport für alle ist in der zweitgrößten Stadt Luxemburgs schon seit Jahren ein Thema. Die Schwimm-, Baskin- und Multisport-Kurse für Menschen mit besonderen Bedürfnissen stehen bereits fest in den Terminkalendern so mancher Escher. Nicht nur derjenigen, die ein Handicap haben. „Es kommen auch Personen ohne Behinderung zu den Kursen, weil sie Lust haben, Sport anders zu erleben. Jeder ist willkommen. An erster Stelle steht der Spaß“, sagt Vincent Gevrey.

Der ehemalige Basketballtrainer hat viel für den inklusiven Sport in Esch getan. Als 2015 der Vollzeitposten für den „Sport pour tous“ beim „Service des sports“ der Gemeinde geschaffen wird, bewirbt er sich. Seitdem ist der heute 42-Jährige motiviert bei der Sache. Zuvor war er 15 Jahre lang professioneller Basketballtrainer – erst in Frankreich, dann in Esch. Durch einen Unfall wurde er früh gezwungen, selbst mit dem Spielen aufzuhören.

Kaum Unterschiede

Im Sport für Jugendliche hat sich Vincent Gevrey schon immer engagiert. „Als sich mir die Möglichkeit bot, Baskin hier in Esch aufzubauen, habe ich nicht gezögert“, erzählt er. Baskin ist eine Art Basketball mit besonderen Regeln und vier Körben, die es Personen mit verschiedenen motorischen Kompetenzen ermöglicht, mitzumachen.

Mittlerweile weiß Gevrey, dass sich der inklusive Sport eigentlich gar nicht so sehr vom professionellen Sport unterscheidet. „Der einzige Unterschied ist, dass der Sieg beim ‚Sport für alle’ darin besteht, alles so anzupassen, dass jeder mitmachen kann“, erklärt er. Das erfordere zwar viel Antizipation und Reflektion, aber wenn es funktioniert, bedeutet es für Gevrey umso mehr Glück.

Gegenseitige Hilfe

Bei den “Sport pour tous”-Kursen ist er immer anwesend. Unterstützt wird er dabei von bis zu drei Erziehern. Den Schwimmkurs für Kinder und Jugendliche zum Beispiel besuchen derzeit 13 Kinder. Sie treffen sich einmal in der Woche, am Samstagmittag, begleitet von ihren Eltern. „So garantieren wir die Sicherheit jedes Einzelnen und ich kann mich auch mal länger mit einem einzelnen Kind beschäftigen“, sagt Gevrey.

Bei den Erwachsenenkursen, die ebenfalls einmal die Woche stattfinden, macht er sich die verschiedenen Kompetenzen der 15 Teilnehmer zunutze. Diejenigen, die nur wenig motorische Schwierigkeiten haben, helfen den Personen, denen die Bewegungen schwerer fallen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: „In beiden Gruppen bemerke ich Fortschritte – das ist das Tollste für mich.“

Foto: Editpress/Claude Lenert Vincent Gevrey und Norma Zambon vom Escher „Service des sports“

Die Idee, Sport für alle anzubieten, entstand bereits vor Vincent Gevreys Zeit bei der Escher Gemeinde. „2013 kam die Idee auf, das Programm zu initiieren“, sagt Norma Zambon, die Leiterin des „Service des sports“. „Uns war aufgefallen, dass es so etwas in Luxemburg noch nicht gab.“ In der Hauptstadt gebe es zwar ein Handisport-Angebot, aber nichts in der gleichen Art wie in Esch.

Das Programm „Sport für alle“ baut auf drei Entwicklungsachsen auf. Die erste ist inzwischen zum Selbstläufer geworden: die Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in den Turnunterricht. Heute gibt es in Esch zwei „Chargés de cours“, die sich nur darum kümmern – der „Service des sports“ muss nicht mehr eingreifen.

Barrieren durchbrechen

Die zweite Arbeitsachse besteht darin, Erzieher und Trainer der Sportvereine in Esch dazu auszubilden und dabei zu begleiten, Inklusion innerhalb der bestehenden Vereine umzusetzen. „Unser langfristiges Ziel ist es, dass Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen irgendwann in den Vereinen Sport machen können und nicht mehr auf die ‚Sport für alle’-Kurse angewiesen sind“, sagt Norma Zambon. Bisher funktioniere das nur sehr eingeschränkt. Mangel an qualifiziertem Personal und angepasster Infrastruktur machen die Umsetzung schwer. In Zukunft will der „Service des sports“ mit der Universität auf Belval zusammenarbeiten. „Das ist eine unserer Prioritäten für die kommenden Jahre“, so Zambon entschlossen.

Die dritte Achse beruht darauf, Vereinen anzubieten, an Trainingseinheiten von Menschen mit besonderen Bedürfnissen teilzuhaben. Dadurch sollen sie mit der Welt des Handicaps konfrontiert werden und erkennen, dass das Handicap trotz Einschränkungen keineswegs inkompatibel mit ihrem Sport ist. „Wir haben einige Beispiele in Esch, die zeigen, dass es Platz für Menschen mit Behinderung im Nicht-Behindertensport gibt, sogar im Wettkampfsport“, sagt Vincent Gevrey.

Inklusiver Triathlon

Großes Entwicklungspotential sieht er in Zukunft im inklusiven Triathlon. Gevrey selbst hat bereits an zweien teilgenommen – einmal mit zwei Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen und einmal mit nur einem. „Menschen, die an Land Schwierigkeiten mit der Motorik haben, sind im Wasser plötzlich wieder völlig autonom“, sagt er, weshalb er so begeistert vom inklusiven Triathlon ist.

Zurzeit feilt er an einem neuen Triathlon-Projekt. „Ich will in zwei Jahren mit vier bis sechs Jugendlichen an einem inklusiven Triathlon in Spanien teilnehmen“, verrät er. Der Wettbewerb funktioniert im Tandem: Ein gesunder Jugendlicher geht gemeinsam mit einem Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen an den Start. Dafür sucht Gevrey noch nach zwei oder drei Jugendlichen, die soziale oder professionelle Schwierigkeiten haben. Der „Service des sports“ bietet an, ihnen eine Ausbildung für die Begleitung von Personen mit Handicap zu bezahlen, und im Gegenzug begleiten sie einen Jugendlichen mit Handicap beim Triathlon. „Dazu muss der gesunde Jugendliche lernen, seriös zu sein, die Uhrzeiten einzuhalten und Verantwortung zu übernehmen“, erklärt Gevrey.

Wer interessiert ist, kann sich unter der Nummer 26 54 34 34, per E-Mail an die Adresse handisport@villeesch.lu oder auf der Facebook-Seite „Escher Sport“ melden.

Zur „Semaine du handisport“

Die „Semaine du handisport“ wird in diesem Jahr schon zum achten Mal organisiert. Sie findet vom 2. bis zum 7. Dezember statt und dreht sich um den internationalen Tag für Menschen mit Behinderung, der am 3. Dezember stattfindet. „Um auf das Thema aufmerksam zu machen, wollten wir eine ganze Event-Woche daraus machen“, sagt Norma Zambon. Anfangs habe sich diese vor allem um die Sensibilisierung der Kinder rund um das Thema gedreht. Schnell kamen weitere Elemente hinzu.

Demnach wird während der ganzen Woche jeden Morgen ein Sensibilisierungs-Workshop mit den Schulkindern der Stadt organisiert, bei denen es darum geht, Barrieren zu durchbrechen. An den verschiedenen Tagen wird jeweils eine inklusive Sportart vorgestellt, darunter Baskin, Boccia (die italienische Variante des Boule-Spiels) oder Handiski, wofür es extra nach Amnéville in die Schneehalle geht.

Ein Highlight der Woche ist das „Inclus’Indoor Cycling Esch“ im „Centre omnisports Henri Schmitz“ am Mittwochabend. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro und der Erlös wird an die „Back to sports asbl“ gespendet. Einschreibungen sind auf der Webseite www.njuko.net/cyclingesch möglich. Am Donnerstag wird der Dokumentarfilm „Die Kinder der Utopie“ im Kinosch, dem Kino der Kulturfabrik, gezeigt.

Während es bei der „Semaine de l’inclusion“, die jedes Jahr im Sommer stattfindet, um allgemeine Inklusion geht, fokussiert sich die „Semaine du handisport“ auf die Inklusion von Menschen mit einem körperlichen oder mentalen Handicap in die Welt des Sports.