Von Olivier Halmes

Lange Zeit wurde das wichtige Thema der Abwasserreinigung landesweit eher stiefmütterlich behandelt. Besonders in den 1990er-Jahren geschah wenig in diesem Bereich. Die Entscheidung der damaligen Regierung, die Kläranlagen aus der Zuständigkeit der Straßenbauverwaltung in kommunale Hände zu übergeben, führte am 23. März 1994 zur Gründung des „Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du Nord“ (Siden). Heute zählt das Syndikat 35 Gemeinden.

Am Anfang verfügte die Region über eine eher spärliche Ausstattung bei der Abwasserentsorgung. Nur wenige biologische Anlagen standen damals zur Verfügung. Heute habe sich das Bild hingegen zum Guten gewandelt, sagte Aly Kaes, Präsident des flächenmäßig größten Abwassersyndikats in Luxemburg, am Freitag in seiner Festrede zum Jubiläum. Die 84.000 angeschlossenen Einwohner können nun auf 62 biologische sowie 85 mechanische Kläranlagen zurückgreifen. Aktuell beschäftigt Siden stolze 128 Mitarbeiter.

Strafzahlung an die EU

Es war aber ein beschwerlicher Weg, bis das Bewusstsein in der Bevölkerung und in großen Teilen der Politik genügend geschärft war für dieses wichtige Thema. Lange Zeit wurde in Luxemburg der Problematik der Abwasserklärung keine allzu große Beachtung geschenkt. Eine Strafzahlung an die EU brachte den Stein schließlich ins Rollen. Ab 2002 wurde erst zögerlich mit der Planung und dem Bau neuer und moderner Infrastruktur in diesem Bereich begonnen. Mit dem Regierungswechsel kam dann der dringend notwendige Wandel.

Erst im vergangenen Jahr hieß es, Luxemburg erfülle die EU-Abwasserrichtlinie von 1991. Diese hätte eigentlich 1998 umgesetzt werden müssen. Es vergingen ganze 20 Jahre, ehe es so weit war. Im November 2013 wurde das Land vom Europäischen Gerichtshof zur Zahlung von Strafgeldern verurteilt. 6,228 Millionen Euro musste Luxemburg wegen seiner Trödelei in diesem wichtigen Bereich des Umweltschutzes zahlen. Unter den sechs damals als mangelhaft bewerteten Anlagen befand sich auch eine von Siden.

81 Millionen Euro hat die Erweiterung der Kläranlage Bleesbrück auf 130.000 Einwohnergleichwerte bisher gekostet. Die Arbeiten sollen im Jahr 2022 abgeschlossen sein. Am letzten Freitag wurde in Anwesenheit von Umweltministerin Carole Dieschbourg („déi gréng“) das neue Labor der Anlage offiziell eingeweiht. Die modernisierte Kläranlage soll noch um eine zusätzliche vierte Reinigungsstufe erweitert werden. Europäische Richtlinien aus den Jahren 2000, 2008 sowie 2013 verlangen, dass Mikroschadstoffe wie Pestizide, Arzneimittelwirkstoffe, Lebensmittelzusatzstoffe, Inhaltsstoffe von Kosmetika, Körperpflegemittel, aber auch Stoffe natürlichen Ursprungs wie zum Beispiel Hormone aus dem Abwasser herausgefiltert werden.