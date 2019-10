Ein Auflieger eines Lastwagens fing am Montagabend auf der A1 in Richtung Trier Feuer. Die Autobahn musste für rund anderthalb Stunden gesperrt werden, der Materialschaden ist hoch.

Die Notrufzentrale löste am Montagabend gegen 18.45 Uhr Großalarm wegen eines Brandes auf der Autobahn A1 in Richtung Trier aus. Das meldete das “Centre d’incendie et de secours” von Grevenmacher-Mertert am Dienstagmorgen. Grund hierfür war ein Sattelauflieger, der auf Höhe der Ausfahrt Potaschberg Feuer gefangen hatte. Der Fahrer bemerkte den Brand noch rechtzeitig. Es gelang ihm, sein Fahrzeug auf dem Standstreifen abzustellen und die Zugmaschine vom Auflieger zu trennen, bevor dieser in Vollbrand stand.

Bei Ankunft der ersten Rettungskräfte hatte sich der Brand bereits auf den kompletten Auflieger und dessen Beladung, diverses Stückgut, ausgebreitet. Mehrere Einsatzteams, die mit Atemschutz ausgerüstet waren, versuchten, das Feuer zu löschen. Das auf Paletten verteilte Stückgut und dessen Kartonagen erschwerten den Einsatz jedoch. So musste die Ladung per Hand vom Auflieger auf die Autobahn abgetragen werden, um dort dann vollständig abgelöscht zu werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten musste eine spezialisierte Firma mit Bagger und Lastwagen anrücken, um das Brandgut von der Fahrbahn zu entfernen.

Durch die Löscharbeiten musste die A1 in Richtung Trier für rund anderthalb Stunden komplett gesperrt werden. Danach wurde der Verkehr bis spät in die Nacht hinein einspurig am Unfallort vorbeigeführt. Der Auflieger ist mitsamt seiner kompletten Ladung vollständig ausgebrannt, der Materialschaden ist dementsprechend sehr hoch. Bei dem Zwischenfall wurde jedoch niemand verletzt.

Vor Ort waren Kräfte des CIS Canach, CIS Flaxweiler, CIS Grevenmacher-Mertert, CIS Luxemburg und CIS Niederanven-Schuttrange, der diensthabende Chef des CPEL Bockfiels, die Verkehrspolizei aus Bartringen, die “Police grand-ducale” aus Grevenmacher sowie die Straßenbauverwaltung aus Potaschberg.