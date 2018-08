Heute um 19.00 Uhr findet das Rückspiel gegen Schweden vor heimischem Publikum in der Coque statt. Nach der doch enttäuschenden Niederlage vor drei Tagen in Schweden, trotz einer 1:0-Führung, sind die FLVB-Herren auf Wiedergutmachung aus und zur gleichen Zeit will man im Hinblick auf die hoch gesteckten Ziele und Erwartungen den ersten Sieg einfahren. Zur Hälfte der Gruppenspiele hinken die Spieler von Dieter Scholl den Erwartungen hinterher.

“Natürlich hat die Niederlage in Schweden wehgetan und die Moral war nach dem Spiel stark im Keller. Dass es im Endeffekt so eine Heftige auf den Deckel gab, hatte keiner von uns erwartet. Es wird jetzt extrem schwierig, die Spiele gegen Aserbaidschan und Schweden waren in der Tat nicht das, was wir uns vorgestellt hatten”, so die Analyse von Tim Laevaert vor dem heutigen Heimspiel.

Auf spielerischer Ebene haben die “Roten Löwen” noch viel Luft nach oben, in sämtlichen Bereichen blieb man bislang hinter den eigenen Möglichkeiten zurück. “Wir müssen die beiden letzten Erlebnisse nun schnellstens abhaken und versuchen, endlich frei aufzuspielen. Druck beim Service und die Annahme, das sind die Schlüsselpunkte schlechthin. Hier müssen wir nun endlich zeigen, was wir können. Bis dato ist unsere Leistung einfach enttäuschend und definitiv nicht das, was wir uns als Team vorgenommen hatten. Zum Auftakt in Griechenland war es ganz ordentlich, dann hatten wir Aserbaidschan so von der Stärke her nicht auf der Rechnung. Das Spiel gegen Schweden war dann ab dem zweiten Satz komplett zum Vergessen. Im Rückspiel müssen wir Nilsson unbedingt in den Griff bekommen, sonst wird es wieder sehr schwer, aber wir können das, wir müssen weiterhin an uns glauben.”

Um 19.00 Uhr steigt das Spiel, die Luxemburger hoffen auf große Unterstützung, um das letzte Spiel in diesem Sommer mit positiv abzuschließen.

Im Überblick

Das Luxemburger Aufgebot: Kamil Rychlicki, Gilles Braas, Chris Zuidberg, Yannick Erpelding, Steve Weber, Mateja Gajin, Philippe Glesener, Olivier de Castro, Tim Laevaert, Max Funk, Jan Lux, Maurice van Landeghem

Gruppe G, am Samstag:

19.00: Luxemburg – Schweden

Sonntag, 26. August:

18.00: Aserbaidschan – Griechenl.

Samstag/Sonntag, 5./6. Januar 2019:

Griechenland – Schweden

Aserbaidschan – Luxemburg

Mittwoch, 9. Januar 2019:

Luxemburg – Griechenland

Schweden – Aserbaidschan

Bereits gespielt:

Griechenland – Luxemburg 3:0

Aserbaidschan – Schweden 3:2

Schweden – Griechenland 0:3

Luxemburg – Aserbaidschan 2:3

Schweden – Luxemburg 3:1

Griechenland – Aserbaidschan 3:0

Tabelle: 1. Griechenland 3 Spiele/9 Punkte/9:0 Sätze, 2. Aserbaidschan 3/4/6:7, 3. Schweden 3/4/5:7, 4. Luxemburg 3/1/3:9