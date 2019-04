Was macht eigentlich Viviane Reding? Bisher hat die ehemalige EU-Kommissarin im Parlament am Krautmarkt noch nicht sonderlich auf sich aufmerksam gemacht, seit sie 2018 in die Chamber gewählt wurde.

Nun hat die CSV-Abgeordnete eine parlamentarische Debatte über die Risiken der Mobilfunknetze der vierten, fünften und sechsten Generation gefordert. Gemeinsam mit CSV-Fraktionschefin Martine Hansen hat sie eine entsprechende Anfrage an Chamber-Präsident Fernand Etgen (DP) gestellt.

Als EU-Kommissarin hatte Reding den Roaming-Gebühren vor mehr als zehn Jahren den Kampf angesagt. Ihr Feldzug war erfolgreich. 2017 wurden die Mobilfunk-Aufschläge im Ausland abgeschafft. Und er brachte ihr den Beinamen „Roaming-Queen“. Die Politikerin bringt demnach eine große Expertise in die Debatte um 5G, die bei manchen Teilen der Bevölkerung große Ängste schürt.

Generell zeigt sich das Parlament in Debattierlaune: „déi Lénk“ fordert eine Debatte über die Klimapolitik der Regierung, die CSV will weiterhin über die „Space Resources“-Strategie reden und zudem soll es eine Debatte über Gewaltenteilung geben.