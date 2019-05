Verkehrsminister François Bausch stellte am Montag („déi gréng“) einen umfassenden Maßnahmenkatalog vor, mit dem die Verkehrssicherheit hierzulande weiter verbessert werden soll. Bausch machte klar, dass er auch in Zukunft auf Sanktionen und Strafen setzt. Der unerbittliche Kampf für die viel zitierte „Vision zéro“ – keine Toten und keine Schwerverletzten auf unseren Straßen – geht demnach weiter. Das Tageblatt stellt Ihnen die Maßnahmen vor.

Im vergangenen Jahr ließen 36 Menschen infolge eines Verkehrsunfalls ihr Leben. Insgesamt 273 Personen wurden bei Unfällen schwer verletzt. Im Jahr 2017 sah die Bilanz wesentlich besser aus. Dennoch lag Luxemburg auch 2017 weit hinter der von der Europäischen Union vorgesehenen Zielsetzung von maximal 16 Verkehrstoten und 133 Schwerverletzten; ein Ziel, das im Jahr 2020 in unserem Land erreicht werden soll.

Was die am Montag vorgestellten Maßnahmen betrifft, so fallen neben altbekannten einige Neuerungen auf: So wird das „Gaffen“ bei Unfällen in Zukunft mit zwei Punkten und 145 Euro geahndet. Darüber hinaus wird die Anzahl der fixen und mobilen Radars nochmals erhöht. In dem Zusammenhang teilte Bausch auch mit, dass wie geplant bis Ende des Jahres ein sogenannter Streckenradar auf einem Versuchsabschnitt auf der N11 zwischen Gonderingen und „Waldhaff“ installiert wird. Im Gegensatz zu einem festen Radar misst ein Streckenradar die Geschwindigkeit über eine gewisse Distanz und nicht nur punktuell an einer Stelle.

Des Weiteren wird über eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf verschiedenen Landstraßen außerhalb der Ortschaften nachgedacht. Der Aktionsplan, der bis Ende dieser Legislaturperiode umgesetzt werden soll, sieht ebenfalls vor, dass Geschwindigkeitsüberschreitungen in den Tunnels, wo das Tempo auf 90 km/h begrenzt ist, anhand von Radars überprüft werden soll. Auch das Überfahren von Roten Ampeln soll in Zukunft mehr geahndet werden. Und in Sachen Fahren unter Cannabis-Einfluss bleibt es bei der bisherigen Null-Toleranz-Politik.

Ein echter Meilenstein

„Wir als Sécurité routière stehen natürlich voll und ganz hinter diesen Maßnahmen, auch wenn wir in einigen Punkten vielleicht einen Tick mehr erwartet hätten. Was mich immens freut, ist die erstaunliche Konsequenz, mit der dieser ganze Aktionsplan durchgeführt wurde. Alle Akteure haben zudem an einem Strang gezogen. Für mich ist es ein echter Meilenstein seitens der Politik in Sachen Verkehrssicherheit. Wichtig ist, dass wir auch dem Phänomen Smartphone Rechnung tragen. Auch auf europäischer Ebene im Bereich Assistenz-Systeme spielen wir weiterhin eine wichtige Rolle und bei der technischen Weiterentwicklung von Neuwagen bleiben wir am Ball.“ (Paul Hammelmann, Präsident der „Sécurité routière“)

Wünschen uns 0,0 Promille

„Alkohol am Lenkrad ist ein gesellschaftliches Problem und neben der zu hohen Geschwindigkeit Unfallursache Nummer eins. Wir wünschen uns, dass hierzulande irgendwann wie in Tschechien, der Slowakei und Ungarn 0,0 Promille im Straßenverkehr gelten. Wir begrüßen in dem Zusammenhang, dass es beim Cannabis bei der bisherigen Null-Toleranz-Politik bleibt und sich auch Gedanken zum Fahren unter Einfluss von Medikamenten gemacht wurde. Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit den Maßnahmen, die noch wesentlich weiter gehen als die, die 2014 vorgestellt wurden. Jetzt gilt es, weiterhin am Ball zu bleiben und nicht nachzulassen.“ (Raymond Schintgen, Vorsitzender der „Association nationale des victimes de la route“)

Alle Maßnahmen im Überblick

Geschwindigskeitsüberschreitungen

Anzahl der festen Radars wird weiter erhöht

Dort, wo es häufig zu Unfällen kommt, werden Radars installiert

Anzahl an Radars in der direkten Nähe von Baustellen steigt

Streckenradar wird im Rahmen eines Pilotprojekts an der N11 zwischen Gonderingen und „Waldhaff“ eingerichtet – geplant für die zweite Jahreshälfte

Streckenradars werden in Tunnels installiert sowie auf der N25 zwischen Wiltz und Kautenbach

Geprüft wird die Machbarkeit einer Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf verschiedenen Straßen außerhalb von Ortschafte

Mehr Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sowie Tempo-30-Zonen

Fahren unter Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten

Einführung von sogenannten Alcohol-Interlock-Maßnahmen in Neuwagen wird weiter unterstützt; dabei handelt es sich um eine Alkohol-Zündschlosssperre, die das Fahren unter Alkoholeinfluss unterbindet

Verkauf von Ethylometern in Restaurants, Diskotheken und Kneipen wird weiter ausgebaut und/oder den Betreibern im Rahmen von Partnerschaften „schmackhaft“ gemacht

Screening bei Fahren unter Drogeneinfluss wird vereinfacht; beim Cannabis bleibt es bei der bisherigen Null-Toleranz-Politik

Screening für das Fahren unter Einfluss von Medikamenten

Gemeinsame Sensibilisierungskampagne mit Ärzten und Apothekern

Angebot alternativer Mobilitätsmodelle wird erhöht

Sicherheitsausrüstung fördern

Diskussion um neue Sicherheitsausrüstungen in Neuwagen wird weiterverfolgt

Im Rahmen des Autofestivals 2020 wird über Fahrer-Assistenzsysteme informiert

Betrug beim Tachostand Einhalt gebieten

Überladung und Verstöße gegen die Frachtsicherheit werden mit einem Abzug von 2 Punkten auf dem Führerschein-Konto geahndet

Aufmerksamkeit am Lenkrad erhöhen

Tragen von Ohr- und Kopfhörern wird verboten

Sanktionen bei Handy/Smartphone-Nutzung am Lenkrad werden erhöht, Verstöße mit dem Entzug von vier statt bislang zwei Punkten geahndet

Überfahren von roten Ampeln soll verstärkt geahndet werden; ein RadarPilotprojekt wird auf „Schlammestee“ installiert

Allgemeine Fahrtüchtigkeit aller Verkehrsteilnehmer wird überprüft, speziell wenn es um die Führerschein-Erneuerung geht

„Gaffen“ bei Unfällen wird in Zukunft mit zwei Punkten und 145 Euro bestraft

Mehr Verantwortung im Straßenverkehr

Speziell junge Verkehrsteilnehmer zum verantwortungsbewussten Fahren erziehen

Bessere Straßenverkehrs-Erziehung bereits in der Grundschule

Straßeninfrastruktur verbessern

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an potenziellen Gefahrenstellen

Mehr Kohärenz bei den Unfallpräventionsmaßnahmen

Unfälle mit Personenschaden besser analysieren

Profil jener Verkehrsteilnehmer erstellen, die in tödliche oder Unfälle mit Schwerverletzten verwickelt sind

Gemeinsam mit der „Administration des enquêtes techniques“ (AET) eine präzise Analyse der Verkehrsunfälle erstellen

In die Straßenverkehrssicherheit investieren

Verbesserung der Ausbildung bei Führerschein-Absolventen

Beruf des Fahrlehrers wird reformiert

Führerschein-Neulinge besser schulen

Alle Anwärter auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüfen (insbesondere beim Führerschein-Überschreiben bei Inhabern aus Drittländern)

Mehr Schutz für Fußgänger, Rad- und Motorradfahrer

„Gitt sichtbar“: Mehr Sichtbarkeit für Fußgänger

Aktionsplan nach neun Toten bei Motorradunfällen im Jahr 2018

Keine Helmpflicht für Fahrradfahrer, aber mehr Sensibilisierung

Gesetzlichen Rahmen für Elektro-Tretroller schaffen

Effizientere Kontrollen durch die Polizei

Einsatz von Videokameras bei Verfolgungsjagden auf Machbarkeit prüfen

Den Strafenkatalog überarbeiten

Höhere Sanktionen bei Fahren ohne Führerschein

Bestimmte Verkehrsdelikte automatisch ahnden, ohne dass es zu einem Prozess kommt

