Am Donnerstag wurden zur Mittagsstunde die Viertelfinal-Begegnungen der Coupe de Luxembourg ausgelost, die am 3. April 2019 ausgetragen werden. Nachdem sich Meister Düdelingen am Sonntag vor heimischen Publikum mit 2:1 gegen Fola durchgesetzt hatte, bekommt es die Truppe von Dino Toppmöller in der nächsten Runde mit Mondorf zu tun.

Im zweiten BGL-Ligue-internen Duell stehen sich Etzella Ettelbrück und Strassen gegenüber. Die beiden zwei anderen Mannschaften aus dem Oberhaus bekamen jeweils einen Gegner aus der Ehrenpromotion zugelost: Mertert/Wasserbillig genießt beim Derby Heimrecht gegen Rosport, der Gewinner der auf den 17. Februar verlegten Begegnung Mühlenbach – Bissen wird im April auf Niederkorn treffen.

Im Überblick

Düdelingen – Mondorf

Etzella – Strassen

Mertert/Wasserbillig – Rosport

Mühlenbach oder Bissen – Niederkorn