Am 14. Januar ist es so weit: Mit dem “Gulliver Tower” erhält Differdingen sein erstes großes Viersternehotel. Bislang war die drittgrößte Stadt des Landes wahrlich nicht mit Übernachtungsmöglichkeiten verwöhnt.

Von Marc Gatti

Mit dem “Klenge Casino” am Marktplatz und dem “Presbytère” in Lasauvage verfügt Differdingen zurzeit über lediglich 20 Hotelzimmer. In rund zwei Wochen wird das Angebot aber erweitert.

Das neue Hotel “Gulliver Tower” in Differdingen wird von Vincenzo Monte betrieben, der bereits seit Jahren das Hotel-Restaurant “Gulliver” in Bascharage leitet. In seinem neuen Projekt in der Differdinger Grand-rue laufen die letzten Arbeiten auf Hochtouren. Es verfügt über zehn Stockwerke und 45 Zimmer, darunter fünf großräumige Suiten. Ergänzt wird das Angebot von einer privaten Zigarrenlounge, einer hauseigenen Bar, einem Restaurant mit 70 Sitzplätzen und einer Terrasse. In der gegenüberliegenden Residenz “Reggio” stehen den Hotel- und Restaurantgästen 30 Parkplätze zur Verfügung.

Bilder von Luxemburgs Sehenswürdigkeiten

Ein Zimmer kann man für ab 125 Euro pro Nacht buchen. Bei der Einrichtung fällt auf, dass es drei verschiedene Modelle gibt, die allesamt von Möbelbauer Jean-Claude Saley aus dem belgischen Neufchâteau konzipiert wurden. Mit einer durchschnittlichen Größe von 35 Quadratmetern bieten die Zimmer viel Platz und ein komfortables Ambiente. Wie der Standard es vorsieht, sind alle mit Klimaanlage, Wi-Fi, Safe, Sitzbereich, Flachbildfernseher, Wasserkocher und Kühlschrank ausgestattet.

“Für die Wanddekoration in den Zimmern haben wir ausschließlich Bilder mit einheimischen Landschaften und Sehenswürdigkeiten ausgewählt”, so der Hotelchef. Es mache wenig Sinn, Gemälde von beispielsweise New York aufzuhängen, wolle man den internationalen Gästen doch Luxemburg näherbringen. Starten wird der Hotelbetrieb mit 15 Mitarbeitern, deren erster Arbeitstag am 7. Januar stattfindet. “Bei der Auswahl der Mitarbeiter gaben wir Einwohnern aus Differdingen eine gewisse Priorität”, sagt Vincenzo Monte. Doch wieso hat er sich gerade für Differdingen als Standort für ein zweites Hotel entschieden?

Restaurant öffnet eine Woche nach Hotel

“Das Hotel in Bascharage platzt aus allen Nähten, deshalb war es unumgänglich, zu expandieren. Seit jeher haben wir eine große Kundschaft aus Differdingen und eine gute Zusammenarbeit mit den Betrieben, den Vereinen und den Gemeindeverantwortlichen. Und als der Bauherr des Projekts, Vincenzo Scarfo, mich kontaktierte, war die Entscheidung schnell getroffen”, erzählt Monte. Das hauseigene Restaurant “Del Monte” soll voraussichtlich eine Woche nach dem Hotel am 21. Januar eröffnet werden. Italienische und französische Spezialitäten werden die Highlights auf der Speisekarte sein, während die Weinkarte praktisch ausschließlich Spitzenweine aus Italien vorzeigen wird.

Daneben legt Vincenzo Monte großen Wert auf edle Tropfen bei den Digestifs. Im “Del Monte” wird es gleich vier verschiedene Vitrinen mit Grappas, Rums, Whiskys und Cognacs geben. Darüber hinaus wird das Restaurant seinen Gästen einen Parkservice anbieten.