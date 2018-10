In Luxemburg ist die Produktivität in den vergangenen sieben Jahren gesunken, im europäischen Vergleich ist das Großherzogtum damit fast Schlusslicht. Dennoch wächst in keinem anderen europäischen Staat die Beschäftigung schneller als in Luxemburg. Wie passt das zusammen, fragt sich die CSL in ihrer “analyse sectorielle de l’économie luxembourgeoise”.

In fast allen anderen europäischen Staaten schuf ein Beschäftigter im Jahr 2017 mehr als im Jahr 2000. In den osteuropäischen Staaten stieg die Produktivität relativ stark an, in Rumänien sogar um mehr als fünf Prozent. Nur in Luxemburg und Italien hat der durchschnittliche Arbeiter im Jahr 2017 weniger geleistet als sieben Jahre davor.

Und dennoch stellen die Unternehmen in Luxemburg massiv ein. In den vergangenen sieben Jahren wurden so viele neue Stellen geschaffen wie in keinem anderen Staat Europas. Die Beschäftigtenzahl wuchs in dem Zeitraum um satte 60 Prozent.

Produktivität

Wie passt das zusammen, fragte sich Sylvain Hoffmann, der Direktor der CSL. “Es ist, als wenn sie während dem Autofahren sehen, wie die Bäume am Fenster vorbeifliegen, der Tacho aber nur 10 km/h anzeigt.” Da müsse man sich die Frage stellen, ob mit dem Tacho alles in Ordnung sei. Die CSL vertraut in ihrer Analyse eher dem, was die Realität zeigt. Die negative Produktivität erklärt sie mit der Überrepräsentation einzelner Sektoren und in der Art, wie die Produktivität errechnet wird.

Es sei nicht angebracht, in der niedrigen Produktivität ein Symptom einer schwächelnden Wirtschaft zu sehen. Denn die Produktivität an sich (nicht deren Wachstumsrate) ist in Luxemburg besonders hoch. Nur in Irland produziert der durchschnittliche Arbeiter mehr als in Luxemburg. Die Arbeitskosten in Luxemburg liegen unter dem europäischen Durchschnitt, der durchschnittliche Gewinn pro Arbeiter mit 47.000 Euro weit über dem Durchschnitt, wie Hoffmann anmerkte.

“Wir stellen also fest, dass die Wirtschaftsindikatoren für Luxemburg sehr gut sind”, so CSL-Präsident Jean-Claude Reding. Es sei “viel Geld im Land”. Nun sei die Zeit gekommen, um die zunehmende Ungleichheit zu bekämpfen. Es stelle sich die Frage nach der Umverteilung, die Lohnpolitik müsse überdacht werden. “Die neue Regierung hat also viel Spielraum”, so Reding. “Es gibt keinen Grund, restriktiv zu sein.”

Die Debatte um die Produktivität würde nur dazu benutzt, um “gewisse Sachen” nicht zu machen. Historisch wäre einer Arbeitszeitverkürzung jedes Mal eine Produktivitätssteigerung vorangegangen. Er plädierte dafür, bei Produktivitätssteigerungen die Arbeitszeit zu verkürzen. “Bei vollem Lohnausgleich, sonst würde ja ein anderer in den Genuss der Produktivitätssteigerung kommen”, so Reding.