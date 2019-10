Am 9. Oktober hat ein Mann in Halle zwei Menschen erschossen und versucht, mithilfe von Sprengsätzen und einer Waffe in eine Synagoge einzudringen. Wäre es ihm gelungen, die Tür zur Synagoge zu öffnen, wären um die 80 Juden ums Leben gekommen. Nach dem Anschlag erklärte Innenminister Seehofer, man müsse die Gamer-Szene stärker überwachen, weil der Täter Videospiele zockte.

Dahinter verbirgt sich, wie Jean-Marie Schaeffer es im Essai „Pourquoi la fiction?“ belegte, eine Debatte, die so alt ist wie die Philosophie. Platon sah schon damals die mögliche Ansteckungsgefahr, die im Verwischen der Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit liegt. Wer in den Bann der imitierenden Künste gezogen wird, wird sich das Verhalten der fiktionalen Figuren aneignen. Laut dieser Ansicht sind es Molières Farcen, die den Zuschauer erst mal auf die Idee kommen lassen, das Eheleben durch Fremdgehen aufzulockern. Aristoteles hat später in seiner Poetik versucht, das Gegenteil zu beweisen: Im Theater werden Emotionen vorgelebt, die man, indem man sich in die Haut der Figuren versetzt, stellvertretend auslebt. In der Folge ist man von genau diesen Begierden geheilt. Aristoteles nannte dies Katharsis – die „Reinigung“ von Affekten. Platon wollte den Künstler aus der Gesellschaft verbannen, Aristoteles sah ihn als zentralen Bestandteil einer funktionierenden Gesellschaft.

In erster Linie aber ist Seehofers Aussage ein weiteres Manöver, das von dem wahren Problem ablenken soll – dem seit Jahren in Europa wachsenden Antisemitismus. Meines Wissens verbreiten Videospiele per se keine antisemitischen Ideen. Ob ein Ego-Shooter, bei dem man Aliens abknallt, die potenziellen Aggressionen des Spielers abbaut (Aristoteles’ Katharsis) oder diese erst hervorruft, hat in erster Linie damit zu tun, ob man zwischen Realität und Fiktion unterscheiden kann. Wer diesen Unterschied nicht machen kann und deswegen wild um sich schießt, ist psychisch krank. Dass man beim Online-Gaming auf Sexismus und Rassismus stoßen kann, hat eventuell mehr mit der Anonymität und dem Verhaltensmuster der Menschen im Netz zu tun als mit Videospielen.

Seehofers Aussage reiht sich jedoch ein in eine beängstigende politische Tendenz, das Attentat in Halle zu schmälern. Deutschland gräbt das uralte Aufsatzthema über die Ansteckungsgefahr, die in fiktionaler Gewaltdarstellung stecken kann, aus – weil das bequemer ist, als sich mit der Rechtsradikalisierung auseinanderzusetzen.

Schriftsteller Max Czollek hatte in einem Gastbeitrag im Spiegel bereits darauf hingewiesen, als er die Aussage der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, laut der das Attentat ein „Alarmzeichen“ darstelle, kritisierte: „Alarmzeichen waren es“, so Czollek, „als halbe Schweinehälften vor die Synagogen geschmissen wurden, Menschen auf der Straße angepöbelt oder ein Politiker von einem Vogelschiss sprach.“

Luxemburg bleibt von alldem leider nicht verschont: Am vergangenen Montag wurde ein 39-jähriger Mann zu einer Geldstrafe verklagt, weil er sich auf Facebook über das „Juddepak“ ausgelassen hatte. Klage hatte die DP-Politikerin Corinne Cahen eingereicht.

Czollek wurde vor kurzem übrigens genau eine dieser Hasstiraden zugesandt – in der vom „schmutzigen (…) Judenopa“ die Rede ist und anderen Beschimpfungen, die ich hier gar nicht wiedergeben will – weil dem morgendlichen Zeitungsleser sonst das Croissant wieder hochkommt. Was das alles mit Videospielen zu tun haben soll, kann mir ja gerne ein deutscher Politiker erklären.