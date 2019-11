Damit hatte niemand gerechnet: Völlig unerwartet nahm am Mittwochmorgen ein neuer Springbrunnen am Boulevard Royal in Luxemburg-Stadt den Betrieb auf – sehr zum Leidwesen der Arbeiter, die vor Ort mit dem Ausbau der Tramtrasse beschäftigt sind. Sie hatte offenkundig niemand über die neue Attraktion in Kenntnis gesetzt. Das Tageblatt war mit einer Fotoreporterin vor Ort. Von den Personen, die den neuen Brunnen gebührend einweihen sollten, fehlte indes jede Spur.



Der Verdacht, dass es sich hierbei lediglich um einen beschädigten Hydranten handelt, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz ausgeräumt werden.