Der Aufzugmechanismus des Brunnens im Schloss von Vianden sorgt für Diskussionen. Er wurde neu installiert – originalgetreu, wie die Projektverantwortlichen betonen. “Glatte Lüge”, kontert John Zimmer, der unter anderem als Vermesser maßgeblich an dem Wiederaufbau der Burg beteiligt war. Erklärungen.

John Zimmer ist immer noch aufgebracht, als das Tageblatt ihn besucht. Der 76-jährige Burgenspezialist versteht nicht, wie man solch ein “Monstrum” im Schloss aufbauen konnte. “Das Objekt hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Das gehört in einen Indiana-Jones-Film”, so sein vernichtendes Urteil. Aber um was geht es eigentlich?

Die Viandener Schlossfreunde, die Vereinigung, die das historische Bauwerk verwaltet, hatten beschlossen, den Brunnen mit einem neuen Aufzugmechanismus auszustatten. Dieser sollte veranschaulichen, wie man im 17. Jahrhundert das Wasser aus der ...