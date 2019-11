Die Spatzen auf den Dächern von Vianden wissen es schon seit längerem: Die Zeiten von Henri Majerus als Bürgermeister sind gezählt. Jetzt wurde im Gemeinderat ein Misstrauensantrag eingereicht.

Olivier Halmes

Während der letzten Monate wurde im Städtchen an der Our schon über den Abgang des ersten Bürgers der Stadt spekuliert. Am Freitagnachmittag bewahrheiteten sich nun die Gerüchte. Acht der neun Ratsmitglieder reichten einen diesbezüglich Misstrauensantrag gegen den Schöffenrat ein. Als Mittel zum politischen Zweck wurde vorher der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr abgelehnt. Damit war der Weg für den Antrag frei. Die Tage von Henri Majerus an der Spitze der nur rund 2.000 Einwohner zählenden Ösling-Gemeinde gehen wohl zu Ende.

Am kommenden Freitag, dem 6. Dezember – so sieht es das Gesetz vor – wird im Gemeinderat formell darüber abgestimmt. Die Regentschaft von Majerus stand von Beginn an unter keinem besonders guten Stern. Im Gemeinderat wie auch später im Schöffenrat wurde die Kritik an seinem Führungsstil immer lauter. Anfang des Sommers warf dann noch Joe Heintzen das Handtuch als Schöffe. Er wurde durch Kevin Pereira Esteves ersetzt. Dieser machte gleich bei seinem Amtsantritt keinen Hehl daraus, dass sich dringend etwas ändern müsse – auch an der Spitze der Gemeinde.

Immer mehr in der Kritik

Die Rufe nach einem Rücktritt des Bürgermeisters wurden lauter. Auch wenn sie eher hinter verschlossenen Türen oder in persönlichen Gesprächen geäußert wurden. Majerus verlor immer mehr den Rückhalt der Ratsmitglieder. Dem Schöffenrat wurden immer öfter Versäumnisse und andere Probleme, wie die zweiwöchige Zwangsschließung des Freibads während der Sommersaison oder die fehlenden Genehmigungen im Klettergarten, zur Last gelegt. Auch kam es zu Spannungen mit Teilen des Gemeindepersonals. Die Kritik am Bürgermeister brach in letzter Zeit nicht mehr ab.

Henri Majerus sagte in der Sitzung am Freitag, er sei „menschlich enttäuscht“, ganz besonders von den

Mitstreitern am Ratstisch, die mit ihm 2017 in die Wahlen gegangen waren. Auch bezeichnete er die gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen als „unhaltbar“.