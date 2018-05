Von Marc Gatti

An diesem Sonntag fand im Fonds-de-Gras zum ersten Mal der “John Cockerill’s Day” statt. Es ging allerdings weniger um den britisch-belgischen Industriellen John Cokerill, sondern vielmehr um die “Cockerill 503”, eine Lok, die nach ihm benannt ist und sich in der Sammlung des Train 1900 befindet.

Zu ihrer Ehren wurde der Fonds-de-Gras am Pfingssonntag plötzlich ganz britisch. Neben den Fahrten der Lokomotive, gab es in der großen Halle Stände mit britischen und irischen Produkten. Die Besucher konnten auch eine Reise in das Herz der Mine wagen. Zwei authentische englische Fahrzeuge, ein Londoner Taxi und ein Doppeldeckerbus “Routemaster” wurden auf dem Gelände ausgestellt.