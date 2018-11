Zahra* (24) ist mit ihrem Mann aus Syrien in den Libanon geflohen: Seine körperliche, sexuelle, psychische und wirtschaftliche Gewalt sind für sie schlimmer als der Krieg.

Von Tageblatt-Chefredakteur Dhiraj Sabharwal, Libanon

* Der Name wurde von der Redaktion geändert.

Es sind nur wenige Kilometer bis zur syrischen Grenze: Die Bekaa-Ebene im Libanon ist für viele Flüchtlinge ihre neue Heimat. Zumindest vorläufig. Die Menschen verharren im unmittelbaren Grenzgebiet in UN-Flüchtlingscamps – doch Zahra gehört nicht zu ihnen. Während die meisten dort in Notunterkünften auf das Ende des Kriegs warten, lebt die junge Syrerin im Caritas-Frauenhaus in Beyfoun.

Mit ihr ins Gespräch zu kommen, erweist sich als schwierig. Die Mitarbeiter des Frauenhauses schützen ihre Bewohnerinnen. Man vermeidet den direkten Kontakt mit der Presse. Ihre Angst vor Sensationstouristen ist nachvollziehbar. Für wen man denn eigentlich arbeite, ob man den geopolitischen Kontext verstehe und bereits mit Menschen, die einen solchen Leidensweg ...