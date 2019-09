Nach der Klima-Demo am Freitag in Luxemburg kursierte das Bild eines zugemüllten Parks in den sozialen Medien. Laut Bildbeschreibung handelte sich dabei um den hauptstädtischen Park “Kinnekswiss”, in dem sich die jugendlichen Demonstranten aufgehalten haben. Das Bild wurde hunderte Male auf Facebook geteilt. Den protestierenden Schülern wird vorgeworfen, sie hätten den Park zugemüllt. Das entscheidende Detail entging den meisten aber: Es handelt sich bei dem in dem Bild gezeigten Park keineswegs um die “Kinnekswiss”, sondern um den Londoner Hyde Park.

Ob diese Fake-News vorsätzlich in den sozialen Medien geteilt wurde, um die Klima-Bewegung zu diskreditieren, oder ob es sich einfach um einen Irrtum handelt, ist nicht klar. Fakt ist: Das Bild wurde bereits in Großbritannien als Mittel benutzt, um die Teilnehmer einer “Extinction Rebellion”- Demonstration am Marble Arch (das Monument befindet sich auch keineswegs im Hyde Park) zu diskreditieren.

There’s a lot of incorrect information doing the Twitter rounds this morning. This photo is the result of an unofficial event in Hyde Park on Saturday, not the #ExtinctionRebellion protestors in Marble Arch.

It costs us millions to clear #litter every year. Please take it home. pic.twitter.com/F1JtAqmnVO

— Royal Parks (@theroyalparks) 23. April 2019