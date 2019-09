Seine politische Karriere baute er mit Leidenschaft auf; überall, wo er sein konnte, war er, so schien es. Quasi als Politiker der alten Schule, der stets „op dem Terrain“ anzutreffen war, der kein „Dëppefest“ ausließ und besonders in Vorwahlzeiten zahlreiche Fototermine wahrnahm bzw. selbst inszenierte. So strafte er all jene Lügen, die davon ausgehen, dass so keine politische Karriere mehr zu machen sei, dass nur noch digital gezeigte Kompetenz und ausgiebige Präsenz in sozialen Medien zum elektoralen Erfolg führen.

Ähnlich wie Bettel es vorexerziert, zeigte sich Traversini gern bürgernah, hörte jedem zu, setzte auf Offenheit. Ihn allerdings auf den populären Bürgerversteher zu reduzieren, wird ihm und der von ihm und der Differdinger Koalition durchgesetzten Kommunalpolitik nicht gerecht. Mutige Reformen, wie etwa das Verbot, in besonders schützenswerten Vierteln, die einen speziellen urbanen Charakter aufweisen, Einfamilienhäuser abzureißen und gewinnbringende Appartmentblocks an deren Stelle zu bauen, oder der konsequente Einsatz elektrischer Busse sind neben anderen Differdinger Besonderheiten wie einer beispielhaften Sozialpolitik ein Aspekt von Traversinis Wirken, das nun ein abruptes Ende fand.

Sein Rücktritt am Freitag war wohl nicht mehr hinauszuzögern, er hatte sich seit Tagen abgezeichnet. Zu klar war die Vermischung privater und öffentlicher Interessen. Als Bürgermeister hätte er sich an alle Auflagen im Rahmen der Renovierung seines geerbten Hauses im Grünen halten müssen, hätte nie ohne Genehmigung Erde im Naturschutzgebiet bewegen dürfen, hätte als CIGL-Präsident nie den sozialen Dienst für Arbeiten an seinem Besitz heranziehen dürfen.

Sicher war ihm dies seit Tagen, wenn nicht von Anfang an klar. Dass er dennoch an dem Posten festgehalten hat, bis es wohl nicht mehr anders ging als abzutreten, mag auf seinen großen Wahlerfolg 2017 und sein gutes Ergebnis 2018 zurückzuführen sein, das ihn zu selbstsicher machte. Von Arroganz der Macht zu schreiben wäre wohl übertrieben, aber dass er die Notbremse gezogen hat bzw. diese gezogen wurde, war offensichtlich alternativlos.

Die Grünen, die immer stärker als andere Parteien auf politische Integrität und moralisch einwandfreies Handeln setzten, konnten nicht riskieren, ihren aktuellen Höhenflug zu gefährden. Wie der scheidende Bürgermeister es selbst formulierte: Das ohnehin schwindende Vertrauen der Bürger in Politik und Politiker sollte nicht weiter belastet werden. Sein Schritt war richtig und hätte ohnehin – spätestens seit Freitag am späten Nachmittag klar wurde, dass die Staatsanwaltschaft wegen mehrerer möglicher Delikte gegen ihn ermittelt – gemacht werden müssen.

Vom populären Bürgermeister mit Aussichten auf ein Regierungsamt zum belasteten Ex-Bürgermeister: Roberto Traversini fiel tief und schnell. Der Verlust der politischen Unschuld kommt ihm teuer zu stehen. Auch das ist Politik.