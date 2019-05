Verkehrsminister François Bausch stellte einen 31 Maßnahmen umfassenden Katalog vor, der die elf großen Herausforderungen in Sachen Verkehrssicherheit erfolgreich angehen soll. Das „Gaffen“ soll in Zukunft teuer werden.

Das „Gaffen“, wenn Unfälle passiert sind, wird in Zukunft mit zwei Punkten und 145 Euro geahndet. Darüber hinaus wird die Anzahl der fixen und mobile Radare erhöht. In dem Zusammenhang teilte Bausch mit, dass bis Ende des Jahres ein sogenannter Streckenradar auf einer Versuchsstrecke auf der N11 zwischen Gonderingen und „Waldhaff“ installiert wird, der die Geschwindigkeit über eine gewisse Distanz und nicht nur punktuell an einer Stelle misst.

Desweiteren wird über eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf verschiedenen Straßen außerhalb der Ortschaften nachgedacht. Der Aktionsplan, der bis Ende der Legislaturperiode umgesetzt werden wird, sieht ebenfalls vor, dass Geschwindigkeitsüberschreitungen in den Tunnels, wo die Geschwindigkeit bekanntlich auf 90 km/h begrenzt ist, strenger unter die Lupe genommen wird. Auch das Überfahren von roten Ampeln soll in Zukunft mehr geahndet werden. Und beim Cannabis bleibt bei der bisherigen Null-Toleranz-Politik.