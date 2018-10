Walnüsse in vielen verschiedenen Variationen gab es am Sonntag in Vianden zu genießen. Einmal jährlich im Oktober findet hier der beliebte “Veiner Nëssmoort” statt. Auch diesmal kamen wieder zigtausende Besucher, um der Walnuss zu huldigen.

Von Olivier Halmes

Das Mittelalterstädtchen ist die heimliche Nuss-Hauptstadt Luxemburgs. Um das Ourtal-Städtchen stehen zahlreiche Nussbäume. Mitte September und Anfang Oktober wurden die Walnüsse geerntet, die am Sonntag angeboten wurden. An über 42 Verkaufsständen gab es alles erdenkliche Kulinarische rund um die Walnuss zu kaufen. Selbstverständlich konnten Walnüsse auch in ihrem Urzustand im Säckchen oder im Liter erworben werden.

Die wahren Experten kamen schon gleich zu Beginn am Sonntagmorgen, denn dann ist die Auswahl der verschiedenen Leckereien noch am größten. Die Besucher ließen sich auch nicht zweimal bitten und griffen bei der Fülle des Angebots beherzt zu. Schwerbepackt mit Beutel und Tüten traten sie danach die Heimreise an.

In diesem Jahr fand der Nussmarkt eine Woche früher als sonst statt. Der Grund dafür sind die anstehenden Parlamentswahlen am nächsten Sonntag. So fanden sich unter den zahlreichen Besucher auch genügend Gesichter wieder, die in den letzter Zeit die Wahlplakate zierten. So kurz vor den Wahlen gaben sich die Politiker betont volksnah.

Der “Veiner Nëssmoort” hat viele Fans, nicht nur in Luxemburg. Seine Anfänge liegen in den 1930er Jahren. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Tradition wieder aufgegriffen und ab 1946 fand im Oktober alljährlich ein solcher Markt statt. Nach einer Missernte im Jahr 1952 wurde der Nussmarkt 18 Jahre lang nicht abgehalten. 1970 ließ schließlich das “Syndicat d’Initiative” zusammen mit den Ortsvereinen und der Stadtverwaltung das Ganze wieder aufleben. Ab diesem Jahr kümmert sich nun die “Veiner Nëssmoort asbl” um die Geschicke des NuMarktes. Präsident der neuen Vereinigung ist das Viandener Urgestein Jean “Mallo” Werthessen.