An diesem Wochenende (9./10.6.) steht Useldingen wieder ganz im Zeichen des gar nicht so dunklen Mittelalters: In der Burg und auf dem weitläufigen Gelände wird zum zwölften Mal das beliebte Mittelalterfest gefeiert. Trotz des sehr schwülen Wetters fanden schon am Samstag zahlreiche Besucher den Weg in die beschauliche Ortschaft.

Was das Useldinger Mittelalterfest ausmacht? Seine besondere Atmosphäre. Nicht nur die Burgruine bietet die rechte Kulisse für das Spektakel, sondern auch das große Wiesengelände davor: Es verwandelt sich am Samstag und Sonntag in ein großes Heerlager. In Zelten lagern die vielen Teilnehmergruppen und geben den Besuchern Einblicke in das Leben längst vergangener Tage. Die erstrecken sich über viele geschichtliche Perioden: Von der Wikinger-Zeit bis hin zum Spätmittelalter reichen die vertretenen Epochen.

Auch die vielen Marktleute lassen an ihren Ständen die alten Zeiten wieder aufleben. Ihr Angebot an Waren war dem aus dem Mittelalter angelehnt. So gab es am Wochenende in Useldingen eine farbenfrohe Mischung zu bewundern, gewürzt mit Showeinlagen von Gauklern, Musikern, Artisten. und Mittelalterleuten. Auch das diesjährige Mittelalterfest war erneut ein Fest für die ganze Familie, ob alt oder jung für jeden ist etwas dabei gewesen.

So verging die Zeit dann auch wie im Flug. Der schöne Platz lud zum langen Verweilen ein. An den Ständen wurde allerlei an Speis und Trank angeboten. So ließ es sich bei dem schönen Wetter sehr gut aushalten. Für die Bespaßung der Kinder war ebenfalls bestens gesorgt. Ob Bogenschießen, Wikingerboot-Schaukel oder andere Spiele: Alles hatte seinen speziellen Mittelalter-Touch.

(Text und Fotos: Olivier Halmes)