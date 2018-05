Mit Sloane Stephens konnten die Organisatoren der BGL BNP Paribas Luxembourg Open gestern den ersten Namen für das diesjährige Turnier (13.-20. Oktober) bekanntgeben, das vom Tageblatt als “Presenting- Sponsor” und der Editpress-Gruppe als Medienpartner unterstützt wird.

Die 25-jährige US-Amerikanerin belegt zurzeit Rang neun in der Weltrangliste und dürfte sich spätestens seit ihrem Erfolg bei den US Open 2017 international einen Namen gemacht haben. Ein doch überraschender Triumph, denn Stephens musste aufgrund einer Fußverletzung ein Jahr lang aussetzen und fiel im Ranking im Juli des letzten Jahres bis auf Rang 957 zurück. Dennoch konnte sie aufgrund des “Protected Ranking” am letzten Grand Slam des Jahres teilnehmen und zog mit einem 6:1, 0:6 und 7:5-Sieg über Venus Williams in ihr erstes Grand-Slam-Finale ein. In diesem ließ Stephens ihrer Landsfrau Madison Keys mit 6:3 und 6:0 keine Chance. Noch nie zuvor hatte eine schlechter platzierte Spielerin die US Open gewonnen. Mit diesem Erfolg kletterte die 25-Jährige somit auch in der Weltrangliste vorerst bis auf Rang 17.

Zum dritten Mal in Luxemburg

Auch 2018 konnte sich Stephens mit dem Sieg in Miami – ein Premier-Mandatory-Turnier – bereits einen hochkarätigen Turniererfolg sichern. Im Finale besiegte sie die Lettin Jelena Ostapenko mit 7:6 und 6:1.

In Luxemburg stand die Rechtshänderin auch bereits zweimal auf dem Platz. 2013 schaffte sie es bis in Viertelfinale, wo sie sich dann jedoch in drei Sätzen der Schweizerin Stefanie Voegele geschlagen geben musste. 2015 scheiterte Stpehens bereis in der ersten Runde an der Deutschen Mona Barthel.