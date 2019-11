Seit neun Monaten arbeitet Esch zusammen mit der „Up Foundation“ daran, die Bildungslandschaft der Stadt weiterzuentwickeln. Das Projekt trägt den Namen „Kanner Up“ und soll noch bis 2025 laufen. Mit der Verkürzung der Wartezeiten für einen Platz in der „Maison relais“ wurde bereits ein erster Erfolg verbucht. Mit dem Workshop „Aufbau der Bildungslandschaft Esch“, der am Donnerstag alle beteiligten Akteure zusammenbrachte, ging das Projekt nun in die zweite Runde.

Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Esch und der „Up Foundation“ entstand aus einem konkreten Bedarf heraus: Die Wartezeiten für einen Platz in einer Betreuungseinrichtung für Schulkinder musste verkürzt werden. „Als ich das Dossier der ‘Maisons relais’ vor zwei Jahren übernommen habe, haben 800 Plätze gefehlt“, sagte die verantwortliche Schöffin Mandy Ragni („déi gréng“) am Donnerstagnachmittag. Ihr Ziel: die Kinder in den „Maisons relais“ unterzubringen, ohne Zeit mit dem Bau von neuen Infrastrukturen zu verlieren.

Als die „Up Foundation“ in der Escher rue Dicks einzieht, liegt eine Zusammenarbeit nahe. „Ich habe gefragt, ob sie der Stadt helfen wollen“, so Ragni. Die „Up Foundation“ stimmt zu. Schon nach dem ersten Treffen melden sich 30 Akteure, die bei der Entlastung der „Maisons relais“ helfen wollen. Die Idee ist es, dass die einzelnen Kindergruppen abwechselnd in der „Maison relais“ sind. Durch die Teilnahme an den Aktivitäten außerhalb wird der nötige Platz dafür geschaffen. „Wir haben dadurch quasi Funktionsräume in ganz Esch geschaffen“, erklärt Mandy Ragni.

Angebot für über 2.500 Kinder

Zusätzlich wird den Kindern dadurch viel mehr Abwechslung geboten. Inzwischen arbeiten die 13 „Maisons relais“ der Stadt mit 45 Partnern zusammen. Es stehen Angebote für über 2.500 Kinder zur Verfügung. Die verschiedenen Aktivitäten können von den Erziehern über ein Buchungssystem online gebucht werden. Dadurch konnte die Warteliste der Betreuungseinrichtungen um 90 Kinder reduziert werden.

Durch dieses erste Projekt ist die Idee der Bildungslandschaft entstanden. „Weil Bildung eben mehr als nur Schule ist“, sagt Mandy Ragni. Im Workshop am Donnerstag saßen Akteure aus dem Schulservice, dem „Service Maison relais“, dem „Service Jeunesse“ und dem „Service Jeunes“ der Stadt Esch sowie Vertreter vom „Service national Jeunesse“ und dem „Service enfance“ des Bildungsministeriums mit den Koordinatoren der „Up Foundation“ zusammen, um sich gemeinsame Ziele für diese Bildungslandschaft zu setzen. Rita Schweizer, die von 2015 bis Juni 2019 im Auftrag der Jacobs Foundation Koordinatorin von 22 Bildungslandschaften in der Schweiz war, war als Gastrednerin und Impulsgeberin vor Ort.

Während des Workshops wurde darüber gesprochen, welche Personen in einem „Groupe de pilotage“ für die Entwicklung der Bildungslandschaft sein könnten. „Jeder sieht Bildung aus einem anderen Blickwinkel – es gibt Erzieher, Eltern, Lehrer, Psychologen und noch viele mehr, die alle etwas dazu beitragen können, auf das gleiche Ziel hinzuarbeiten: eine Bildungslandschaft für die Escher Kinder“, sagt Mandy Ragni.

Ziele setzen

Die Kritik, die Gemeinde gebe mit dem Auftrag an die „Up Foundation“ die Zügel aus der Hand, weist Mandy Ragni weit von sich. „Das tun wir ganz sicher nicht“, sagt sie. Aufgebaut würde die Bildungslandschaft der Stadt Esch – und die gehöre nicht der „Up Foundation“. „Die Gemeinde hat ganz klar den Lead.“ Zudem passiere bereits sehr viel in Esch, was die non-formale Bildung anbelangt, die Vernetzung habe nur nicht gut funktioniert.

Genau hierfür ist die „Up Foundation“ zuständig. „Wir bringen die Menschen dazu, miteinander zu reden“, erklärt die Direktorin Liz Kremer. Sie erfinden nichts Neues, sondern setzen nur das zusammen, was in einer Stadt bereits vorhanden ist. Und es klappt: Auf www.kannerup.esch.lu finden Sie alle Aktivitäten, die den Kindern angeboten werden. Von Töpfern, über Capoeira, bis hin zu Natur- und Umwelt-Workshops bleibt kaum ein Wunsch offen. Der nächste Schritt: das Angebot auch für Jugendliche auszubauen.