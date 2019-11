Tageblatt: Wieso glauben Sie, dass Solarenergie eine praktikable Energiequelle ist?

Joost van Oorschot: Solarenergie ist die billigste Energiequelle, die es gibt. Alles deutet darauf hin, dass sie in Zukunft noch billiger wird. Solarenergie und Windkraft sind die beiden praktikabelsten Energiequellen, die uns zur Verfügung stehen. Sie schlagen Kohle in jeder Hinsicht.

Was hindert uns dann daran, Solarpaneele auf jedem Dach zu installieren?

Die Investitionskosten, Menschen und Vorschriften. Ich bin der Meinung, Banken sollten die Investitionskosten finanzieren. Die Zinszahlungen können einfach mit den Einnahmen aus einer Solaranlage gedeckt werden. Natürlich kommt es aber auch auf das Dach an. Solaranlagen können nicht überall installiert werden. Dinge wie die Ausrichtung des Daches, der Ort oder das Land, in dem die Anlage errichtet werden soll, müssen beachtet werden.

Luxemburg ist nicht das sonnigste Land auf der Welt. Im hohen Norden oder ganz im Süden gibt es noch weniger Sonne. Wie kann Sonnenenergie für diese Länder eine Lösung sein?

Wir müssen die Kosten betrachten. Für viele Menschen ist es darüber hinaus wichtig, umweltfreundlich zu sein. Wenn Sie Solarpaneele auf dem Dach haben, dann wissen Sie, dass sie eine Energiequelle haben, die so sauber ist, wie es nur geht. Wenn man in Luxemburg auf traditionelle Energiequellen zurückgreift, dann kommt die Energie aus den Nachbarländern. Dann handelt es sich um Atomstrom, Strom aus Kohle oder aus anderen Quellen.

Solarenergie belastet die Umwelt auch. Sei es bei der Produktion der Solarzellen oder beim Verschrotten.

Die Belastung, die wir am einfachsten festnageln können, ist in der Produktion. Das sollte beachtet werden. Es werden viele gefährliche Chemikalien benutzt, die oft nicht sauber entsorgt werden. Es ist aber sicherlich besser als die Alternativen. Auch die Verschrottung ist ein Problem, das angegangen wird. Besonders jetzt, wo viele Anlagen das Ende ihres Lebenszyklus erreichen. Eine Anlage kann zwar bis zu 100 Jahre funktionieren. Die Effizienz nimmt aber ab. Typischerweise garantieren Hersteller 80% Effizienz nach 25 Jahren. Wenn ältere Solarzellen durch neue, bessere ersetzt werden, dann werden die alten oft in den Mittleren Osten oder einen anderen Ort verschifft, wo sie weiter verwendet werden. Das ist auch nicht ideal. Wenn Sie wollen, können Sie eine Solaranlage so lang auf ihrem Dach lassen, wie das Haus steht.

Die besten und teuersten Solarzellen können nur 22% der Sonnenenergie, die auf sie scheint, in Strom umwandeln …

Das ist nicht ganz richtig. Die Solarzellen, die im Weltraum verwendet werden, können bis zu 33% nutzen. Es gibt sogar Solarzellen die bis zu 40% gehen. Die Produktionskosten der Solarzellen, die im Weltraum eingesetzt worden, sind extrem hoch. Die effizientesten Solarzellen, die auf der Erde eingesetzt werden, haben einen Wirkungsgrad von 22-23%.

Je billiger sie produziert werden, desto weniger effizient sind sie.

Sie müssen das so sehen: Eine Solaranlage mit der Fläche von Spanien kann die ganze Welt mit Energie versorgen. Wir haben genug Platz. Effizienz spielt deshalb keine so große Rolle. Was wichtiger ist, sind die Herstellungskosten und dass es billiger ist als Kohle. Im Weltall ergibt es Sinn, Solarzellen zu nutzen, die um ein Hundertfaches teurer sind, weil dadurch das Gewicht reduziert wird.

Auf der Erde kann man also ganze Gegenden mit Solarzellen zukleistern, und dann spielt die Effizienz keine Rolle mehr?

Zukleistern ist vielleicht das falsche Wort. Aber im Prinzip kann man überall Solarzellen aufstellen und die Welt mit Energie versorgen.

In naher Zukunft werden wir sicher noch mehr Energie benötigen. Insbesondere, wenn wir auf Elektroautos umsteigen wollen und mehr Datenzentren benötigen. Kann Solarenergie diesen Bedarf decken?

In der vorhersehbaren Zukunft: ja. Ich glaube aber nicht, dass es eine Universallösung gibt. Wir brauchen auch Windenergie. Ich halte Windenergie für eine gute Sache. Wer weiß, welche Energiequellen uns in Zukunft zur Verfügung stehen. Vielleicht Kernfusion. Solarenergie reicht aber definitiv, um den Bedarf der Menschheit in den nächsten 100 Jahren zu decken.

Jeder sagt immer, die kleinen Dinge bringen sowieso nichts. Doch, sie bringen etwas! Joost van Oorschot, CEO Maana Electric

Sollten wir dann überhaupt noch Energie sparen?

Ja. Immer. Und wenn es nur ist, um Ihre eigene Stromrechnung klein zu halten. Wir sind noch nicht an einem Punkt, an dem wir Energie im Überfluss haben. Der einfachste Weg, um den Klimawandel zu bekämpfen, ist Konsumverzicht. Das ist nicht immer möglich, weil wir einen gewissen Lebensstil gewohnt sind. Deshalb ist mehr Produktion notwendig. Aber wo es möglich ist, sollte gespart werden.

Solarstrom wird dezentral produziert und ist wetterabhängig. Ist ein solches System zuverlässig?

Es gibt die Möglichkeit, Solaranlagen in Kombination mit Batterien zu benutzen. Das funktioniert gut. Muss man manchmal Abstriche machen? Vielleicht! In Europa haben Sie den Luxus, dass alle am Netz hängen. Der produzierte Überschuss kann also leicht ins Netz eingespeist werden. In sehr abgelegenen Regionen kann es vorkommen, dass man die Waschmaschine nicht heute laufen lässt, sondern erst morgen. Diese Probleme können aber mit dem Internet der Dinge und „smarten“ Systemen einfach gelöst werden. Deshalb reden wir von „smarten Netzen“. Dabei geht es darum, Stromproduktion und Stromverbrauch besser aufeinander abzustimmen.

Wo steht Solarenergie verglichen mit anderen alternativen Energiequellen?

Solarstrom ist eine von vielen Optionen. Aktuell sind Solar- und Windenergie die vielversprechendsten. In Zukunft werden vielleicht andere auftauchen. Solarenergie ist derzeit die Energiequelle mit dem höchsten Wachstum.

Sie sprachen bereits über Verordnungen. Was müsste sich in diesem Bereich ändern?

Die Fördermaßnahmen, die es in der Vergangenheit gab, sind großartig und sollten fortgesetzt werden. Darüber hinaus muss das Bewusstsein gefördert werden und Finanzinstitute wie Banken müssen angeregt werden, Solarenergie zu fördern. Heute ist es in Luxemburg noch nicht billiger, sich eine Solaranlage auf dem Dach zu installieren, als den Strom einzukaufen. Bald wird es so sein. Die Kosten fallen permanent. Solarstrom, der in der Wüste produziert wird, ist billiger als jeder andere Strom.

Mit Ihrer Firma wollen Sie irgendwann Strom im Weltall anbieten. Manch einer würde sagen, dass das sehr optimistisch ist – und dass wir zuerst die Probleme auf der Erde lösen sollen. Was halten Sie davon?

Ich denke, wir machen bei Maana beides gleichzeitig. Das ist das Schöne an unserem Geschäft. Wir haben das langfristige Ziel, Energie auf dem Mond und auf dem Mars zu liefern – überall dort, wo Menschen sie brauchen werden. Kurzfristig bekämpfen wir den Klimawandel mit richtig sauberer Energie.

Warum ist Ihre Lösung so sauber?

Normalerweise wird eine Menge Koks benutzt, um Silizium zu extrahieren. Unsere Vorgehensweise ist komplett anders: Wir benutzen nur Strom. In wenigen Monaten können wir genug Solarpaneele herstellen, um uns selbst zu versorgen. Danach sind wir sauber.

Welche Botschaft möchten Sie den Menschen mitgeben?

Es ist wichtig, in Solarenergie zu investieren. Wenn eine Solaranlage auf dem Dach keine Option ist, dann ziehen Sie andere Möglichkeiten in Betracht. Heute kann man bereits ab 50 Euro in Solar- und Windprojekte investieren. Und damit verdient man Geld. Es ist einfach, zu investieren oder einfach Bäume zu pflanzen. Wer in unserem Alter ist, wird die Konsequenzen des Klimawandels zu spüren kriegen. Das lässt sich nicht leugnen. Wir werden hier nicht die schlimmsten Folgen erleben, weil wir mit dem Rest der Welt verglichen reich sind, und dennoch werden wir es spüren. Arme werden es mehr spüren. Es wird einen richtigen sozio-ökologischen Wandel geben, wenn wir das Problem nicht lösen.

Und ausgerechnet Banken sollen dabei eine Rolle spielen?

Ich finde, jeder muss Teil der Lösung sein. Banken haben in diesem Sinne nichts Falsches gemacht. Sie haben allerdings zu lange Dinge finanziert, die nicht im Sinne der Gesellschaft sind, nämlich nicht-erneuerbare Energien. In unserer Wirtschaft folgt nun mal jeder dem Geld. Wir müssen jetzt begreifen, dass es Rebellionen, Hunger und riesige Überschwemmungen geben wird. Heute sehen wir schon die vielen Waldbrände. Ich glaube nicht, dass die Lösung ist, aus der Schule auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Die Lösung ist, zusammenzuarbeiten und anzupacken, so wie wir es tun.

Glauben Sie, die Schüler, die auf die Straße gehen, um zu protestieren, machen etwas falsch?

Überhaupt nicht. Sie machen etwas an sich Gutes. Sie sorgen für Bewusstsein bei der Regierung. Oft übersieht die Regierung das Problem. Sind wir ehrlich: Es ist einfacher, darüber hinwegzusehen, als sich damit zu befassen. Ich denke aber, es gibt eine richtige Zeit, um sich zu beschweren, und es gibt eine richtige Zeit, zu handeln. Leute sollen absolut auf die Straße gehen und für Aufmerksamkeit sorgen. Aber jeder sollte auch versuchen, zu handeln. Reduzieren Sie Ihren Plastik-Verbrauch! Reduzieren Sie Ihren Stromverbrauch! Essen Sie ein Steak weniger die Woche! Jeder sagt immer, die kleinen Dinge bringen sowieso nichts. Doch, sie bringen etwas!

Ich glaube, diese Veränderungen bringen eine Menge Chancen mit sich. Wenn ein Land sich auf diese Chancen konzentriert und darin investiert, dann hat es das Potenzial, sehr wohlhabend zu werden. In erneuerbare Energien zu investieren, ist eine riesige Gelegenheit. Wer darin investiert, kann diese Technologien nachher weltweit exportieren. So sehe ich das. Wenn wir als luxemburgische Firma die Lösung für ein weltweites Problem erfinden, dann kann die luxemburgische Wirtschaft weltweit profitieren.