Neben der neuen Bahnunterführung im Stadtzentrum, die am vergangenen Wochenende an ihren Bestimmungsort geschoben wurde, fanden zeitgleich weitere Bauarbeiten in Schifflingen statt. Anhand einer Fußgängerunterführung werden zwei Wohnviertel zusammenwachsen. Angelegt wird ebenfalls ein Radweg. All das mit dem Ziel, die Lebens- und Wohnqualität zu steigern.

“Es werden sowohl Treppen installiert als auch ein Lift”, erklärt Pascal Reuland, „Responsable des travaux neufs et des infrastructures“ bei der Gemeinde Schifflingen, und zeigt dabei mit der Hand auf eine Baugrube, die ordnungsgemäß mit Gittern abgesperrt ist. Die Grube befindet sich im Viertel „op Hudelen“. Dort wohnen mittlerweile rund 1.500 Menschen. Bei den Arbeiten, die am letzten Wochenende im Rahmen des CFL-Mammutprojektes durchgeführt wurden, wurde in Schifflingen ebenfalls eine Fußgängerunterführung installiert. Diese verbindet in Zukunft die beiden Wohnviertel „Cité op Soltgen“ und „Cité op Hudelen“ miteinander.

Die Unterführung bestand ursprünglich aus sechs Betonelementen und wurde an Ort und Stelle zusammengesetzt. Was die technischen Details betrifft, ist es so, dass die Unterführung insgesamt eine Länge von zwölf Metern und eine Breite von drei Metern hat. Station mit Leihfahrrädern Doch damit nicht genug: Auch ein Radweg wird entlang der Gleise angelegt. Er sorgt dafür, dass die Einwohner in Zukunft bequem zu Fuß oder per Fahrrad ins Stadtzentrum gelangen können. Der Radweg wird im Übrigen eine Länge von rund 1,5 Kilometern haben. Hinzu kommt auch eine Station mit Leihfahrrädern, die von „Vël’OK“ betrieben werden wird.

Sowohl die Unterführung als auch der Radweg sind Teil des bereits erwähnten Mammutprojektes, das mit insgesamt 43 Millionen Euro zu Buche schlagen wird. Beide werden zu 100 Prozent von der Gemeinde finanziert. Und wann ist alles fertiggestellt? „Mitte nächsten Jahres“, sagt Reuland und weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass rechts- und linksseitig der Gleise ebenfalls Lärmschutzwälle gebaut werden. Und auch diese werden entscheidend zu einem Plus an Lebensqualität der Schifflinger beitragen.