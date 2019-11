Die Fridays-for-Future-Bewegung ruft am 29. November zum vierten Mal zum weltweiten Klimastreik auf. Der Luxemburger Ableger Youth for Climate (Jugend für das Klima) kündigt eine Demonstration vor dem Parlament in der Stadt an. Ziel sei es, die Politik zum Verabschieden eines Klimagesetzes zu drängen, welches dem „massiven Tempo der Klimakrise“ gerecht wird.

Die Veranstalter gehen von 1000 bis 2000 Teilnehmern aus und haben die Kundgebung bereits bei der Polizei angemeldet. Weltweit werden wieder Schüler und Studenten auf die Straße gehen, um Druck auf die Politik auszuüben. Konkret geht es um eine Verschärfung des Klimagesetzes, an dem die Regierung zur Zeit arbeitet, und den Nationalen Energie- und Klimaplan (NECP), den alle EU-Staaten bis zum 31. Dezember 2019 der EU-Kommission vorlegen müssen.



Die Demonstration am 29. November soll um 15.00 Uhr beginnen. Ein Marsch ist nicht geplant, stattdessen sollen vor dem Parlamentsgebäude einige Redner auftreten, die das Anliegen der Schüler und Studenten vermitteln.