Angekommen – Zur Trennung von Kirche und Staat

Die Trennung von Kirche und Staat erscheint vielen Gläubigen als Katastrophe – dabei ist sie eine Chance, findet Serge Kennerknecht. Zum Artikel

Anzeige

Wir stellen vor: Stéphane Pallage und seine Uni

Er ist zwar kein Luxemburger, aber im belgischen Malmédy aufgewachsen und somit immerhin ein Nachbar: Stéphane Pallage ist neuer Rektor der Uni Luxemburg. Wir stellen ihn und die Universität vor. Zum Artikel

Der einsame Charmeur: Links-Ikone Gregor Gysi wird 70

Für die Linkspartei ist Gregor Gysi eine Art Übervater. Er war stets Impulsgeber und Hoffnungsträger. Gysi ist eloquent, witzig, charmant und liebenswürdig. Der Mensch, der sich dahinter verbirgt, ist sensibel, harmoniesüchtig und droht zu vereinsamen. Heute wird der Linkspolitiker 70. Zum Artikel

Weniger Diesel, mehr Benzin

Am Montag stellten die ADAL (“Association des distributeurs automobiles Luxembourg”) und die Fegarlux (“Fédération des garagistes du Grand-Duché de Luxembourg”) offiziell die 54. Auflage des Autofestivals vor. Zum Artikel

„In San Marino kribbelte es erstmals wieder“

Neben dem Kampf um die letzten freien Plätze im Titel-Play-off sorgte am doppelten Spieltag auch das Comeback von Fränk Muller beim T71 im nationalen Basketball für Furore. Zum Artikel

Die Melodie des Glücks

Eine der Kernfragen des Menschen ist die nach dem Glück. Wann ist jemand glücklich? Marie-Paule Theisen hat sich mit dieser Frage wissenschaftlich beschäftigt. Dafür hat die Universität Luxemburg ihr im Dezember den Doktortitel im Fachbereich Psychologie verliehen. Da war sie selbst 75 Jahre alt. Zum Artikel



Schlepper leiten Migrationsroute um

Lange Zeit glaubte Spaniens Regierung, dass die große Flüchtlingswelle, die von Nordafrika in die südeuropäischen Staaten Italien und Griechenland rollte, die spanische Küste niemals erreichen werde. Madrid sah sich als leuchtendes Beispiel in Europa für eine erfolgreiche Politik der Grenzabschottung und Abschreckung durch schnelle Abschiebung sowie Kooperationsabkommen mit den Herkunftsstaaten. Aber das Rezept scheint nicht mehr zu funktionieren. Zum Artikel

Die gute Frau

Die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert ist Bernhard Schlinks literarisches Thema, auch in seinem neuen Roman “Olga”. Die Geschichte einer geradlinigen Frau in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts könnte zum Verkaufsschlager werden. Zum Artikel

Putin ja, Luzifer nein

In Russland sind besonders ausgefallene Namen jetzt verboten. 2017 ist noch ein Putin zur Welt gekommen. Sein schöner Vorname darf bleiben. Dagegen herrscht in einer Satanistenfamilie aus Perm Trauer. Söhnchen Luzifer darf nicht so heißen. Zum Artikel

“Das wahre Glück ist, zu wissen, wer man selbst ist”

Jannike Stöhr verdiente in einem guten Job gutes Geld – und hatte doch das Gefühl, etwas würde fehlen. Deshalb nahm sie ein Jahr Auszeit im Beruf und testete 30 ganz andere Arbeitsstellen. Zum Artikel