Karten neu verteilt

Neue Regeln sollen die persönlichen Daten von Europas Bürgern besser schützen. Nun gilt es noch, sicherzustellen, dass die neuen Regeln nicht einfach mit einem Schauprozess gegen Facebook enden, sondern dass die Privatwirtschaft aus eigenem Interesse die Chance wirklich nutzt, um das bereits verloren gegangene Vertrauen der Menschen wieder aufzubauen, findet unser Leitartikler Christian Muller. Zum Artikel.

Wenn der Körper Fakten liefert

Sprints, Richtungswechsel, Reaktionen. Die Fitness eines Fußballspielers ist ein komplexes Gebilde und ist mittlerweile zur Wissenschaft geworden. Auch bei der FLF-Auswahl greift man auf modernste Technik zurück, um den Nationalspielern die besten körperlichen Voraussetzungen für die Länderspiele zu verschaffen. Konditionstrainer Claude Origer ist der Experte in diesem Bereich und arbeitet vor und nach jedem Training minutiös am perfekten Plan für jeden Spieler. Zum Artikel.

Der “Fliegenschiss” ist Strategie

Der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland bezeichnet die Nazi-Diktatur als “Vogelschiss” der deutschen Geschichte. Italiens neuer Vizepremier Matteo Salvini ist knapp im Amt und hetzt gegen Ausländer. Überall herrscht Empörung. Dabei ist das alles rechte Strategie. Das sind keine Versprecher, das ist alles genauso gemeint, wie es gesagt ist. Und die Strategie geht bislang auf. Zum Artikel.

Praxisbezogener Wissenschaftler

Aktive Mitarbeit an einem Projekt zur Erforschung von Dickdarmkrebs. Abhaltung der Chemiekurse im ersten Jahr der Arztausbildung. Verwaltung und Betreuung der “Doctoral School in Science and Engineering” der Uni Luxemburg. Professor Dr. Serge Haan vereint gleich drei Berufe unter einem Hut. Dennoch fand er Zeit für ein aufschlussreiches Gespräch über die Uni Luxemburg und die für sie tätigen Landsleute. Zum Artikel.