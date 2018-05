Und nun der Norden

Es gibt noch hin und wieder Lichtblicke, meint unser Leitartikler Francis Wagner. Die Entscheidung der Iren, einen weiteren Schritt in die Moderne zu wagen, indem sie beim Referendum vergangene Woche für die Legalisierung der Abtreibung stimmten, ist so einer. Zum Artikel.

Claude Turmes’ “Comeback”

Nach dem tragischen Tod von Staatssekretär Camille Gira haben die Grünen eine sicherlich intelligente, wenn auch kaum vorhersehbare Entscheidung zur Nachfolge getroffen. Claude Turmes wird in die Luxemburger Politik zurückkehren, dies sowohl – während der verbleibenden Monate dieser Legislatur – als Nachfolger Giras in der Regierung als auch als Spitzenkandidat der Grünen im Norden. Zum Artikel.

“Nicht der Vorhof zum Weltuntergang”

In den vergangenen Wochen kam es in Luxemburg, wie auch in den Nachbarregionen, vermehrt zu Gewittern, manche davon mit Unwettercharakter. Wir sprachen mit dem bekannten Schweizer Meteorologen Jörg Kachelmann über die aktuelle Wettersituation. Zum Artikel.

Prolog: “Mit das schlimmste Gefühl”

Alex Kirsch stand vor zwei Jahren bei der Tour de Luxembourg als Dritter auf dem Podium. Ein Resultat, das dem 25-jährigen Profi von WB Aqua Protect viel Selbstvertrauen verliehen hat. Obwohl die Hoffnungen des einheimischen Publikums auf seinen Schultern liegen, setzt er sich nicht unter Druck, wie Kirsch im Interview verrät. Außerdem erklärt er, worauf es bei der Tour de Luxembourg ankommt und wieso ein Radprofi während des Prologs eines der unangenehmsten Gefühle überhaupt erlebt. Zum Artikel.

Die Angst vor der Albanien-Route

Österreich schlägt aufgeregt die Paniktrommel. Besorgt klagt Bosnien über steigende Flüchtlingszahlen. Obwohl Transitflüchtlinge auf der sich ständig ändernden Balkanroute tatsächlich vermehrt über Albanien und Montenegro nach Westen zu gelangen trachten, ist mit einer Wiederholung der Flüchtlingskrise von 2015/2016 kaum zu rechnen. Zum Artikel.