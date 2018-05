Atemlos durch Italien

In seinem Editorial blickt Chris Schleimer auf den Giro d’Italia zurück. Was nach dem Sieg von Christopher Froome übrig bleibt, sind vor allem Zweifel und Unverständnis. Hat sich der Radsport seit der Ära Armstrong wirklich verändert? Zum Artikel.

An die Stifte, fertig, los!

Für die Abschlussklässler beginnt am Dienstag der Endspurt ihrer Schulzeit. Landesweit sind dieses Jahr 3.516 Schüler für die Abschlussprüfungen eingeschrieben. Eine Schülerin und ein Lehrer erklärten dem Tageblatt, wie sie sich so kurz vor dem Examen fühlen. Zum Artikel.

Direktor des LIHPS: “Ein absoluter Traumjob”

Am kommenden Freitag, dem 1. Juni, wird Alwin de Prins seine Tätigkeit als Direktor des LIHPS (“Luxembourg Institute for High Performance in Sports”) aufnehmen. Ein Posten, den noch niemand vor ihm hatte. Das Tageblatt hat sich mit dem 39-jährigen ehemaligen Schwimmer unterhalten. Zum Artikel.

Razzia im Toilettenhäuschen

Das in Zeitungen abgedruckte Konterfei des turkmenischen Präsidenten darf nicht als Toilettenpapier missbraucht werden. Daher lässt dieser Razzien in Toilettenhäuschen durchführen. Dabei ist Klopapier in dem Land zu teuer. Und das Land hat eigentlich andere Probleme. Zum Artikel.