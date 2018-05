Politik in den Niederlanden: Auf den Zahn gefühlt

Liberal, weltoffen, tolerant. So bezeichnet man gerne die Niederlande. Doch ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Zum einen gibt es in den Niederlanden ein Problem namens Rechtspopulismus. Zum anderen ist die Parteienlandschaft derart zersplittert, dass es nach den letzten Wahlen im März 2017 knapp sieben Monate gedauert hat, bis eine Regierung zustande kam. Eine Analyse. Zum Artikel.

Ash 2022

Ohne Solidaritätsbekundung, ohne Ziehen an einem Strang, riskiert das Projekt “Esch 2022” zu scheitern, meint unser Editorialist Jeff Schinker. Die momentane Situation wirkt wie eine Kompromisslösung, ein Rettungsversuch, in dem bekennende Strötgen-Wagner-Unterstützer und -Gegner prosaisch-utilitaristisch festlegen, wie man die zukünftige Kulturhauptstadt gegen weitere interne und externe Angriffe verteidigen kann. Zum Artikel.

Das fahrerlose Auto

Autonomes Fahrern gehört, neben der Elektromobilität, zu den großen Trends in der Automobilindustrie. Ob die Zahl der Unfälle zurückgeht, wenn die Fehlerquelle Mensch ausgeschaltet wird, muss sich aber erst noch zeigen. Zum Artikel.

Ohne sie fährt kein Zug: Der Job des Zugbegleiters

Sie sind unverzichtbar für den luxemburgischen Zugverkehr: die Zugbegleiter. Béatrice Bütgenbach arbeitet seit nun fast zehn Jahren für die CFL. In ihrem Arbeitsalltag kommt keine Routine auf, denn jede Schicht beginnt anders. Zum Artikel.

Wir bleiben überzeugte Europäer

Die Europawahlen 2019 rücken mit jedem Tag näher – und die Luxemburger zeigen sich immer zufriedener mit der Arbeit der EU. Im Eurobarometer des Europaparlaments steigt auch die Zustimmung der gesamten EU-Bevölkerung für die Institutionen in Brüssel weiter an. Dennoch zeigen sich viele mit der aktuellen Entwicklung der EU unzufrieden. Zum Artikel.

Alarm auf Mallorca: Giftquallen erreichen Ferieninsel

Das Auftauchen von im Mittelmeer ungewöhnlichen Giftquallen beunruhigt Behörden und Touristen an den spanischen Küsten. Zuerst wurden Exemplare dieser gefährlichen Quallenart mit dem Namen Portugiesische Galeere vor den spanischen Mittelmeerinseln Ibiza und Formentera entdeckt. Nun wurde diese bei Berührung äußerst unangenehme Giftqualle auch vor der Baleareninsel Mallorca gesichtet und sorgte dort für Quallenalarm. Zum Artikel.