Was kann “links”?

Alvin Sold macht sich Gedanken, warum linke Parteien enttäuschen, wenn sie regieren. Zum Artikel

Anzeige

THEMA: EIN JAHR TRUMP IM AMT



Trump erlaubt es den Demokraten, ihre Schwächen zu vertuschen

Der Rückblick auf ein Jahr Trump wäre kindisch vereinfachend, klammerte man die Demokraten aus. Sie verpassen gerade die interne Erneuerung. Zum Artikel



Berechtigte Ängste: Trumps leise, systematische Unterwanderung

US-Präsident Donald Trump hat in seinem ersten Amtsjahr mehr Richterstellen neu besetzt als irgendeiner seiner Vorgänger. Zum Artikel

Die optimalen Rahmenbedingungen



Die luxemburgischen Spitzensportler sollen in Zukunft bessere Rahmenbedingungen vorfinden. Hierfür soll das Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS) sorgen. Zum Artikel

Let’s make it happen!

Le Nation Branding doit permettre à la marque Luxembourg de changer son image. Dans ce cadre, il faut aussi réécrire l’histoire de la marque – de manière positive et consensuelle, bien entendu, pour ne pas effrayer la clientèle. A l’article.

Was könnte nach einem Nein passieren?

Was könnte nach einem Nein für die GroKo beim SPD-Parteitag passieren? Ein Überblick zu möglichen Reaktionen. Zum Artikel

Es gilt das gesprochene Wort

Auf die Frage, wie es wohl ausgehen werde, antwortet ein langjähriger Mitarbeiter des Willy-Brandt-Hauses erstaunlich präzise: „68 zu 32 Prozent für die GroKo.“ Vieles deutet aber darauf hin, dass es am Sonntag in Bonn etwas knapper wird. Zum Artikel

Die alles treibende Kraft



Aus den Statistiken der internationalen Energieagentur IEA geht hervor, dass sich der globale Energieverbrauch vom Wirtschaftswachstum entkoppelt. Zum Artikel

Wenn Spitzenkoch dein Traumberuf ist



Pit Wanderscheid ist eine Erscheinung – als Mensch und als Koch. Mit seinen jungen 28 Jahren hat er einen beeindruckenden Aufstieg in die Welt der Spitzengastronomie hingelegt. Daisy Schengen erlebte einen ehrgeizigen und zielstrebigen Menschen, der trotz seines Erfolges sympathisch und bodenständig geblieben ist. Zum Artikel

Das Land der Tausendjährigen



Spanien ist mit 300 Millionen Olivenbäumen auf 2,5 Millionen Hektar nicht nur der größte Olivenölproduzent der Welt. Es ist auch das Land mit dem größten Bestand an alten und teils tausendjährigen Olivenbäumen. Zum Artikel

Tschernobyl setzt auf Sonnenenergie

Die ukrainische Regierung will das Gelände des Kernkraftwerks Tschernobyl wieder in ein Energiezentrum verwandeln – diesmal mithilfe der Solarenergie. Ein kleineres Pilotprojekt ist von einem ukrainisch-deutschen Firmenkonsortium bereits umgesetzt worden. Zum Artikel

Premierministerin erwartet erstes Baby



Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern ist schwanger. Nach der Geburt im Juni will sie sechs Wochen aussetzen und danach ihr Amt wieder antreten. Noch vor ihrer Wahl hatte ein Moderator das Thema Kinder mit ihr thematisiert und eine Sexismusdebatte losgetreten. Zum Artikel