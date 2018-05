Slippery slope

Eines kann und darf es in einem autoritär geführten Staate nicht geben: eine unabhängige Justiz. Richter und Staatsanwälte, die der Willkür der Herrschenden Einhalt gebieten können. Genau an ihr stört sich der amerikanische Präsident Donald Trump nun, beobachtet unser Editorialist Francis Wagner. Zum Artikel.

Niederlande und Luxemburg: Große Meister

Beide sprechen eine ähnlich hölzerne Sprache, mögen ähnlich geschmacklosen Käse und spielen nicht bei der Fußballweltmeisterschaft mit. Die Niederlande und Luxemburg verbindet vieles. Ein Punkt, der nicht immer auf dem Schirm ist: Beide Länder gehören zu den ganz großen Playern, wenn es um Steuervermeidung internationaler Unternehmen geht. Hier spielt jeder seine eigene Rolle – und beide ergänzen sich wie von selbst. Zum Artikel.

Hotelier am Ende der Welt in Luxemburg

Dirbach liegt gefühlt am Ende der Welt. In dem 30-Einwohner-Dorf hat sich Anton Rammelt (34) vor fünf Jahren niedergelassen. Seit zwei Jahren führt der Niederländer zusammen mit seiner Lebensgefährtin das kleine Hotel am Ufer der Sauer – umringt von Wasserrauschen und viel Natur. Er ist einer von 4.300 Niederländern, die nach Statec-Angaben derzeit in Luxemburg leben. Zu den 300 Landsleuten, die am Freitag das königliche Paar hautnah in der Botschaft erleben können, gehört er nicht. Zum Artikel.

Niederländer in Luxemburg: Ganz entspannt

Von heute bis Freitag sind der niederländische König Willem-Alexander und seine Ehefrau Königin Máxima auf Einladung des großherzoglichen Ehepaares auf Staatsvisite in Luxemburg. In diesem Zusammenhang hat das Tageblatt sich mit einigen niederländischen Familien getroffen, die in Luxemburg ansässig sind, um sie zu fragen, was sie an unserem Land schätzen. Zum Artikel.

Lernen von Amerikas vergessenen Zahlungsausfällen

Kann ein Staat im Nachhinein Verträge ändern? Dieser Frage widmet sich der Wirtschaftsprofessor und Autor Sebastian Edwards. Er erinnert in seiner Tribüne daran, dass die USA in der Vergangenheit schon einmal auf eine solche Maßnahme zurückgriff, auch wenn viele das mittlerweile nicht mehr wissen wollen. Zum Artikel.

Der Fall Puigdemont geht in die nächste Runde

Die Staatsanwaltschaft hat im Fall Puigdemont eine Auslieferung nach Spanien beantragt. Dem katalanischen Separatisten-Chef wird Rebellion und Landesfriedensbruch vorgeworfen. Die Richter sehen das anders, denn das deutsche Recht . Zum Artikel.

Todesursache: Gebrochenes Herz

Ein älteres Ehepaar ist in Neuseeland am gleichen Tag verstorben. 60 Jahre waren sie zuvor unzertrennlich gewesen. Zufall oder kann man tatsächlich an einem gebrochenen Herzen sterben? Wissenschaftler und Ärzte sagen: Ja, das gibt es. Zum Artikel.