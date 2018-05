Gefühlte Abzocke

Eine Posse um ein falsches Reglement, immer mehr Pecherten und keine Rücksicht auf die junge Generation: Das Parkraum-Management in Esch fühlt sich für die Bürger an wie Abzocke, findet unser Leitartikler Philip Michel. Und das, obwohl das Anwohnerparksystem ihnen eigentlich zugute kommen sollte. Zum Artikel.

Brüssel bedingt abwehrbereit

Mit dem amerikanischen Ausstieg aus dem Iran-Abkommen hatten die Europäer gerechnet, mit neuen Sanktionen offenbar nicht. Jedenfalls zeigt man sich bei der EU-Kommission in Brüssel überrascht von der Härte, mit der US-Präsident Donald Trump künftig gegen Geschäfte mit Iran vorgehen will. Zum Artikel.

De Premier stellt sech eise Froen

68 Joer ass et hier, dass de Robert Schuman, deemolegen Ausseminister vu Frankräich, um 9. Mee 1950 de Schuman-Plang zur Schafung vun enger Unioun fir eng gemeinsam Stol- a Kuelenindustrie virgestallt huet. All Grond also, fir besonnesch am no him benanntene Lycée Robert Schuman d’Fête de l’Europe eescht ze huelen, an dowéinst gouf et mëttwochs, de 9. Mee och eng grouss Festivitéit am Festsall vum LRSL. Den Artikel liesen.

Höher als siebenstöckiges Gebäude

Neuseeländische Wissenschaftler haben im Südpolarmeer die bisher größte Welle aufgezeichnet, die die Antarktis je gesehen hat: Die Monsterwelle war höher als ein siebenstöckiges Gebäude. Auch der Sturm selbst war gewaltig. Zum Artikel.