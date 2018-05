Die Spur des Geldes

Trotz seiner XS-Größe sollte sich Luxemburg aktiver in die Außenpolitik einbringen, insbesondere gegenüber Russland, meint Editorialist Lucien Montebrusco. “Wirtschaftlich schlägt sich ein schlechtes internationales Klima negativ auf das Geschäftsgebaren nieder, von militärischen Auseinandersetzungen und deren Folgen für die Kleinen gar nicht mal zu reden”, meint er. Zum Artikel.

“Die innovativste Zeit der Geschichte”

Patrick Kelly, Portfolio Manager und Head of Capital Appreciation der amerikanischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Alger, war in Luxemburg und hat mit dem Tageblatt über den chinesischen Handelskrieg, die dritte industrielle Revolution und das Zeitungssterben gesprochen. Zum Artikel.

In großen Schwierigkeiten

Die Piloten streiken seit zwei Monaten jeweils zwei Tage pro Woche. Sie wollen mehr Gehalt. Der Vorstandsvorsitzende tritt zurück, weil er ein firmeninternes Referendum verloren hat. Die Mitarbeiter hatten Gehaltsvorschläge der Direktion abgelehnt. Der Streik kostet derzeit bereits 300 Millionen Euro. Zum Artikel.

Mit dem Kopf durch die Wand

Carles Puigdemont will einen neuen Anlauf nehmen, um seinen alten Posten als Kataloniens Präsident zurückzubekommen. Möglich machen soll das ein Gesetz, das allerdings vor seiner Fern-Wahl aus Berlin für nichtig erklärt werden dürfte. Zum Artikel.

Vier Tage in Salzwasser und Urin

Als der Tropensturm Kai-Tak auf den Philippinen wütete, starben über 50 Menschen. Ein Neuseeländer, dessen 18 Meter-Jacht zerstört wurde, überlebte vier Tage – in Salzwasser und Urin sitzend. Jetzt erzählt er, was das an seinem Körper anrichtete. Zum Artikel.