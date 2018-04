Jahr 5, der Wahlkampf

Kurz vor dem 1. Mai geht es noch mal ans Eingemachte: Premier Xavier Bettel (DP) legt am Dienstag Überlegungen zur Lage des Landes dar – eigene und jene der Regierung. Eine Übung, die in früheren Jahren oft und fälschlicherweise mit dem Begriff der Nation vermischt wurde. Was Bettel ab 14.30 Uhr verkündet, bleibt spannend. Zumal es die letzte Erklärung dieser Art vor den Parlamentswahlen im Oktober sein wird und Überraschungen nicht auszuschließen sind. Zu sehr sollte sich der politisch interessierte Beobachter jedoch nicht freuen: Bettel mag noch dieses und jenes versprechen – am Ende geht es vor allem um Wahlkampf. Zum Artikel.

Öffentliches Interesse

Nach dem Vorfall in Bonneweg, bei dem ein Polizist während einer Verkehrskontrolle einen 51-jährigen Mann erschoss, gelangen die Informationen nur häppchenweise an die Öffentlichkeit. Unser Leitartikler Luc Laboulle fordert, dass transparent kommuniziert wird. Hier gehe es um das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei. Zum Artikel.

Auf den Champs-Elysées von Zaatari

Am Dienstag beginnt in Brüssel die große Syrien-Konferenz. Dort geht es auch darum, wie die internationale Gemeinschaft die Nachbarstaaten des Kriegslandes unterstützen will. Eines der betroffenen Länder ist Jordanien. Eine Ortsbesichtigung im größten Flüchtlingslager des Haschemitischen Königreiches zeigt, welchen Herausforderungen sich die Region seit Jahren stellen muss. Zum Artikel.

“Viele Höhen und Tiefen erlebt”

Die Sensation lag am vergangenen Samstag in der Luft. Nach dem überraschenden Sieg gegen den HBD im Pokal-Halbfinale gelang Petingen gegen Berchem fast der ganz große Wurf. Erst in der Verlängerung mussten sich die tapfer kämpfenden Petinger geschlagen geben. HBP-Präsident Jean-Claude Muller gestand im Tageblatt-Interview, dass er über die starken Auftritte von Gyafras, Freres und Co. nicht verwundert war. Zum Artikel.

David versus Goliath

Vor 175 Jahren wurde Luxemburg Mitglied des Deutschen Zollvereins. War es eine Notlösung, aus der letztendlich eine Tugend wurde? Oder war der Zollverein schon ein Vorläufer der späteren Europäischen Union? Diese und viele weitere Fragen um ein bislang wissenschaftlich kaum erforschtes Thema hat eine internationale Konferenz im Rahmen der Ausstellung “Halt! Douane – “Lëtzebuerg am Däitschen Zollverein” angeschnitten. Zum Artikel.

Orientierungslos im Nordatlantik

Am Dienstag wählt Grönland ein neues Parlament. Die größte Insel der Welt hofft auf ihre völlige Unabhängigkeit von Dänemark. Das wird aber noch dauern. Umfangreiche Bodenschätze, mehr Tourismus und umstrittene Investitionen aus China könnten dabei helfen. Zum Artikel.

Zwölfjähriger gönnt sich Auszeit auf Bali

Ein zwölfjähriger Australier war sehr verärgert, als seine Familie in den Ferien nicht verreisen wollte. Daher buchte er kurzerhand für sich allein einen Urlaub. Auf Kosten der Eltern reiste er nach Bali. Weder die Fluggesellschaft noch das Hotelpersonal wurden misstrauisch. Zum Artikel.

Einfallsreich gegen die Opposition

Der EU-Anwärter Serbien demonstriert eine sehr eigenwillige Auffassung der parlamentarischen Demokratie. Mit einer Flut unsinniger Anträge mühen sich die Regierungsparteien schon seit Monaten, der Opposition den Mund zu schnüren. Zum Artikel.