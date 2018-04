Post-Draghi-Ära

Im kommenden Jahr endet die Amtszeit von Mario Draghi, dem EZB-Präsidenten, der den Euro rettete, indem er die Zinsen auf ein historisch niedriges Niveau senkte – und sie bis heute dort beließ. Es werden nicht nur die Staaten im Süden von Europa dem aktuellen EZB-Präsidenten nachtrauern, sondern auch viele Kreditnehmer in den ach so reichen nördlichen Euro-Ländern, meint unser Leitartikler Jean-Philippe Schmit. Zum Artikel.

#Heritage for Future

Mit dem ersten Europäischen Jahr des Kulturerbes will die Europäische Kommission die Menschen für das gemeinsame Kulturerbe begeistern, sie will damit aber auch den interkulturellen Dialog fördern und das Bewusstsein für die europäische Geschichte schärfen. Zum Artikel.

“La gauche a besoin du PS”

Le PS a tenu ce week-end son 78e congrès à Aubervilliers, dans la banlieue parisienne, le premier depuis sa double et terrible défaite aux élections présidentielle puis législatives de l’an dernier. Et il a officialisé à cette occasion la désignation d’Olivier Faure, déjà président du petit groupe socialiste de l’Assemblée nationale, comme premier secrétaire du parti, comme les militants en avaient exprimé le vœu. Lire l’article.

Hommage à Jacques Higelin

Jacques Higelin, l’un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes de la chanson française de notre temps, s’en est allé, à l’âge de 77 ans, en ce funeste 6 avril 2018. Admirateur des poètes maudits, de Baudelaire et de Rimbaud en particulier, mais aussi chanteur résolument engagé, c’est, avec sa mort, encore un peu plus de notre propre jeunesse qui s’en va. Hommage à cet impeccable poète et parfait dandy! Lire l’article.

Streit um das glücklichste Tier der Welt

Das australische Quokka wird gerne das “glücklichste Tier der Welt” genannt. Quokka-Selfies sind beliebt. Doch jetzt warnt Instagram vor “Tierquälerei” und hat den Hashtag mit einer Warnung versehen. In Australien ist man empört. Zum Artikel.

Alles offen in Rom

Geht Movimento 5 Stelle mit der Lega oder doch mit der Demokratischen Partei? Nach einer Woche Konsultationen über mögliche Regierungsbildungen ist in Rom alles offen und jedwede Spekulation erlaubt. Zum Artikel.