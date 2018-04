Spionage – what else?

Selbst aus der Sicht des Völkerrechts ist Spionage ein flexibel auslegbares Phänomen. Dass nun ausgerechnet ein Spion zum Märtyrer wird und dazu dient den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu dämonisieren, wird ihn innenpolitisch nur stärken, denkt unser Leitartikler Dhiraj Sabharwal. Zum Artikel.

Der Kampf gegen das “Kellnerinnen-Unwesen”

In ihrem Buch “Intersektionalität und Gouvernementalität. Die Regierung von Prostitution in Luxemburg” analysiert die Autorin Dr. Heike Mauer das Aufkommen von Prostitution in Luxemburg und den Kampf gegen das “Kellnerinnen-Unwesen”. Wir haben uns mit ihr über die Ergebnisse ihrer Forschung unterhalten. Zum Artikel.

Die berühmtesten Pavés der Welt

Am 7. April 1968 wurde die “Trouée d’Arenberg” erstmals bei Paris-Roubaix durchquert. Heute, genau 50 Jahre nach der Premiere, ist sie zum Mythos geworden. Grund genug, die 2,4 gepflasterten Kilometer genauer unter die Lupe zu nehmen. Zum Artikel.

Klangewelten: Altes, aber heißes Eisen …

In unserer Rubrik Klangwelten werden regelmäßig Alben rezensiert. Diese Woche bieten wir altes, aber heißes Eisen, an dem man sich die Finger verbrennen kann. Unsere Musikspezialisten haben sie sich das neue Album von Judas Priest und ein Remake von Jimi Hendrix angehört. Zum Artikel.

Tendances du contemporain – Le monde après Dallas

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le livre-somme de Grégoire Bouillier pourrait rebuter son lecteur potentiel, qu’il s’agisse d’un critique censé le recenser ou du passionné de littérature arpentant sa librairie de quartier à la recherche de nouveautés qui vaillent le coup. Lire l’article.

“Die ungewisseste Wahl seit Jahren”

Laut Ungarns Meinungsforschern scheint der Ausgang der Parlamentswahl am morgigen Sonntag ausgemacht:Die Umfragen sehen die rechtspopulistische Fidesz-Partei von Premier Viktor Orban vorn. Doch Péter Krekó, Direktor des Instituts Political Capital, sieht Unsicherheitsfaktoren. Zum Artikel.

London wird zur Hauptstadt des Mordes

In London sind seit Januar mehr als 50 Menschen gewaltsam zu Tode gekommen. In vielen Fällen liegt die Ursache in Rivalitäten zwischen Gangs, aber Politiker beklagen auch den Verlust von Jugendklubs und die Sparmaßnahmen bei der Polizei. Zum Artikel.

Frauen brauchen mehr Schlaf

Frauen haben eine höhere kommunikative Kompetenz, ein besseres analytisches und intuitives Denken und häufig ein besseres Gedächtnis. Um dies zu erhalten, benötigen sie täglich jedoch etwa 20 Minuten mehr Schlaf. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von US-Forschern. Zum Artikel.