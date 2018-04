Pâte à modeler

Comprendre, apprendre le questionnement en profondeur, analyser les réponses dans les moindres détails et les jugeant de manière cohérente en les situant dans un contexte global. Voilà ce qui est important, trouve notre éditorialiste Danièle Fonck. Lire l’article.

“Wir waren jung, stark und dumm”

Nello Baschera, Jahrgang 1928, ist wohl einer der letzten lebenden Escher Grubenarbeiter. Er hat jedoch mehr zu erzählen als nur über seine Zeit im Bergwerk. Beeindruckend ist auch seine Zeit als Musiker: 76 Jahre lang hat er Klarinette und Saxofon gespielt. Zum Artikel.

Auf der Suche nach Menschlichkeit

Noch bis zum 30. April sammeln die rund 2.000 ehrenamtlichen Helfer des Roten Kreuzes Spenden. Während 30 Tagen ziehen sie von Tür zu Tür. Das Tageblatt hat die Lokalsektion Rümelingen bei ihrer Sammelaktion begleitet. Zum Artikel.

“Gut fürs Ansehen unserer Gemeinde”

Das Institut Paul Bocuse zeigt Interesse an Luxemburg. Das Sanemer Schloss ist ein möglicher Standort für eine Gastronomiefachschule. Doch die Ankündigung des Wirtschaftsministeriums auf der “Springbreak”-Messe hat für einige überraschte Gesichter gesorgt. Wir haben uns mit Georges Engel (LSAP), dem Sanemer Bürgermeister, unterhalten. Zum Artikel.

Tendances du contemporain – Drawing Dead

“Le Dossier M” (livres 1 et 2) raconte une histoire qui pourrait tenir en trois lignes (un homme tombe amoureux d’une femme qui se refuse à lui, il s’acharne, puis tombe dans la dépression) mais qui donne lieu à 1.742 pages pleines de digressions, de lucidité, de drôleries et de passages tristes. Un chef-d’œuvre qui nécessite de la patience et du temps, mais qui récompense son lecteur par un projet d’une ambition (presque) sans précédent. Et que nous décortiquerons en autant de niveaux d’analyse que nécessaire. Lire l’article.

L’affaire Puigdemont

Scandale au cœur de l’Europe: avec la capture de Carles Puigdemont, ce n’est pas seulement à un énième et grave épisode de la crise catalane auquel nous venons d’assister, mais bien à un nouveau et honteux déni de démocratie, valeur pourtant censée présider, depuis sa naissance, au destin de l’Union européenne elle-même, trouve Daniel Salvatore Schiffer. Lire l’article.

Cheerleader begehren auf

Sie sollen gute Stimmung verbreiten, sind aber selbst entwürdigenden Arbeitsbedingungen ausgesetzt und erhalten nur wenig Lohn: Amerikas Cheerleader haben genug. Bailey Davis, eine entlassene Cheerleaderin, reicht bei der zuständigen Bundesbehörde Beschwerde ein. Zum Artikel.

Indonesiens Selfie-Park kopiert ungeniert

In Indonesien hat ein Freizeitpark für Selfie-Liebhaber eröffnet. Denen wird in der Provinz West-Java eine ganze Reihe von Hintergründen für die beliebten Selbstportraits geboten. Nur kopiert der Park dafür ungeniert die Ideen anderer. Zum Ärgernis vieler Indonesier. Zum Artikel.