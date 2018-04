Wenn Kampfstoffe die Diplomatie vergiften

Zum ersten Mal seit dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal sind die Diplomaten beider Seiten gestern in Den Haag aufeinandergetroffen. London und Moskau beschuldigen sich gegenseitig. Die Fronten sind verhärtet. Zum Artikel.

Menschenverachtendes Reisen

“Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen”, hieß es schon bei Matthias Claudius im Jahre 1774. Aber was kommen da heutzutage für Geschichten zusammen? Wo liegt der Fokus und was wird weggelassen? Wer hat in diesem ganz persönlichen Storytelling seinen Platz und wer muss unerwähnt bleiben, weil’s sonst ungemütlich wird? Und eine der wohl wichtigsten Fragen: Welche Informationen werden gezielt ignoriert, damit die Seifenblase nicht auf ohrenbetäubende Weise platzt? Zum Artikel.

“Rain Man” anders

Ein autistisches Kind ist eine große Herausforderung für Eltern und Familie. Auch in der Schule brauchen sie besondere professionelle Unterstützung. Die Politik sollte einen Autismus-Plan in Luxemburg auf die Beine stellen, findet unser Editorialist Robert Schneider. Zum Artikel.

NATO am Scheideweg?

“Den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren”, ist laut Artikel 1 der Charta der Vereinten Nationen eines der Hauptziele der Weltorganisation. Würde die UNO ausschließlich an ihrem ersten Artikel bemessen, müsste man sie wohl als Totalausfall bezeichnen, finden Dan Kersch und Sacha Pulli in ihrer freien Tribüne. Zum Artikel.

Auch Scheidungen können gefeiert werden

Nicht nur in westeuropäischen Breiten, sondern auch auf dem eher traditionellen Balkan verliert die Institution der Ehe zunehmend an Strahlkraft. Mit einem rauschenden Fest hat eine serbische Großmutter ihre “Perlenscheidung” nun als Tag ihrer Befreiung gefeiert. Zum Artikel.

Apple Watch soll Mord aufklären

Auf den ersten Blick schien Myrna N. das Opfer eines brutalen Überfalls mehrerer Männer. Doch jetzt hat die Polizei in Australien Daten aus einer Apple Watch als Beweise in einem Mordprozess vorgelegt. Sie deuten auf einen völlig anderen Tathergang. Zum Artikel.