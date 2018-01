Medienkritik tut gut …

… – aber nicht, wenn sie um „Fake News Awards“ kreist, findet Tageblatt-Chefredakteur Dhiraj Sabharwal.

Ces criminels de guerre qui crispent le pouvoir

Prise de position de l’auteur de l’article „Vor 77 Jahren: Die Luxemburger Armee verlässt Luxemburg“.

Luxemburger Löhne steigen weniger als Produktivität

Löhne und Gehälter sind in den vergangenen Jahren in Luxemburg und Europa viel weniger gestiegen als die Produktivität. Allerdings wird es zunehmend schwierig, die Produktivität zu messen.

„Ich bin kein Fan von E-Commerce“

Mit Astrid Freis, Präsidentin des Escher Geschäftsverbands Acaie und ehemalige LSAP- Gemeinderätin, haben wir über die Geschäftswelt in Esch/Alzette gesprochen.

Über den Umgang mit Schmerz

Mit Studenten aus über 100 Ländern und Dozenten aus mehr als 20 Staaten ist die Uni Luxemburg stolz auf ihre Internationalität. Wie viel Platz bleibt dabei für die Luxemburger Wissenschaftler? Das Tageblatt fragt in einer Serie nach. Den Auftakt macht der Biopsychologe Prof. Dr. Fernand Anton.

Macht uns Erderwärmung hungriger?

Mehr als ein Jahrzehnt lang war der Hunger global auf dem Rückmarsch, wie aus den entsprechenden Jahresdaten hervorgeht. Aber das hat sich geändert. Ist der Klimawandel daran schuld?

Im Kosovo müssen Mörder kaum Strafe fürchten

Mit dem ermordeten Oppositionspolitiker Ivanovic ist eine der letzten moderaten Stimmen der Kosovo-Serben verstummt. Die Drahtzieher des Attentats werden eher in Serbiens nationalistischen Kreisen als unter den Kosovo-Albanern vermutet.

Apple macht Trump eine Freude

Apple will in den nächsten fünf Jahren 350 Milliarden Dollar in den USA investieren und 20.000 Stellen schaffen. Möglich wird das auch durch die erleichterte Rückführung von Gewinnen dank der Trump-Steuerreform.

Blühende Pflanzen erobern die Welt

Neun von zehn Pflanzen auf dem Planeten tragen Blüten. Dies war in der Urgeschichte der Erde anders. Wie blühende Pflanzen die Erde erobert haben, glauben nun Wissenschaftler der Universität Yale herausgefunden zu haben.

